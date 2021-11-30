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Текст:   Марина Трубилина 
14:03 30.11.2021

Около 80 млн кв. м жилья уже построено в нынешнем году в России

Фото: Эрик Романенко/ТАСС Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

В России в нынешнем году возведено около 80 млн кв. м жилья. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на пленарном заседании форума "Малоэтажная Россия 2021". "Мы практически подходим к 80 млн кв. м жилья и остается еще месяц на эту работу", - сообщил министр.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Ввод жилья в конце года, как правило, заметно превышает объемы строительства в предыдущие месяцы. По данным системы наш.дом.рф, к концу октября в стране было построено 72 548 млн кв. м жилья. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. В 2020 году, для сравнения, за весь год было построено 82 185 млн кв. м.

В нынешнем году, как заявлял ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, необходимо построить 86 млн кв. м.

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