Около 80 млн кв. м жилья уже построено в нынешнем году в России

В России в нынешнем году возведено около 80 млн кв. м жилья. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на пленарном заседании форума "Малоэтажная Россия 2021". "Мы практически подходим к 80 млн кв. м жилья и остается еще месяц на эту работу", - сообщил министр.

Ввод жилья в конце года, как правило, заметно превышает объемы строительства в предыдущие месяцы. По данным системы наш.дом.рф, к концу октября в стране было построено 72 548 млн кв. м жилья. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. В 2020 году, для сравнения, за весь год было построено 82 185 млн кв. м.

В нынешнем году, как заявлял ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, необходимо построить 86 млн кв. м.