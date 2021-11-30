Операторы объяснили отказ от безлимитных тарифных планов

С выводами аналитика согласны большинство сотовых операторов.

"Понимая, что емкость сети LTE имеет физические ограничения, для соответствия качества сервисов ожиданиям клиентов в условиях быстро растущего трафика передачи данных мы проанализировали потребление мобильного интернета нашими клиентами. Результаты исследования показали, что абсолютное большинство наших абонентов с опциями неограниченного трафика на смартфонах и планшетах используют не более 50 ГБ в месяц. 70% из них "укладываются" в 20 и менее ГБ. Основной массив трафика приходится на мессенджеры, социальные сети и видеосервисы", - рассказали "РГ" в пресс-службе билайн.

Схожего мнения придерживаются и в "МегаФоне": "Более 90% абонентов МегаФона, включая тех, кто подключен к безлимитным тарифам, расходуют менее 50 Гб в месяц. Для тех, чьи потребности выше этого объема, мы предлагаем опции и дополнительные пакеты трафика", - сообщили в пресс-службе оператора.

В пресс-службе МТС отметили, что для действующих абонентов все безлимитные опции сохраняются и их можно использовать в обычном режиме. Новые пользователи могут подключить три тарифа с безлимитным интернетом, или выбрать опции.

"Мы в первую очередь исходим из потребностей клиентов, а спроса на безлимиты в последнее время не наблюдаем. Такие тарифы всегда являлись нишевым продуктом, интересным лишь узкой аудитории", - рассказали "РГ" в Tele2.