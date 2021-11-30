Опрос: 80% французов готовы, чтобы президентом стала женщина

При этом Сен-Крик уточнила, что для женского электората в первую очередь важен не пол кандидата в президенты, а его программа. "Именно она определяет, как они проголосуют", - сказала журналист в эфире телеканала France 2.
По ее словам, женщины больше, чем мужчины склонны голосовать за правых и экологическую повестку. А с раскручиванием движения #MeToo для молодых француженок (до 25 лет) ключевой повесткой на выборах стали права женщин и их положение в обществе. Так, к примеру, по данным опроса журнала Elle и Французского института общественного мнения, две трети женщин отказываются голосовать за кандидата в президенты Эрика Земмура - как они некогда боялись голосовать за Жан-Мари Ле Пена из страха за свое положение и права, отметила Сен-Крик.