Опрос: 80% французов готовы, чтобы президентом стала женщина

Французы наконец-то готовы к тому, чтобы главой их государства стала женщина. Как сообщила глава политического отдела телекомпании France Televisions Натали Сен-Крик, женщина-президент вызывает доверие у 80 процентов француженок и 81 процента французов. Для сравнения: еще в 1984 году уровень доверия составлял 55 и 40 процентов соответственно.

При этом Сен-Крик уточнила, что для женского электората в первую очередь важен не пол кандидата в президенты, а его программа. "Именно она определяет, как они проголосуют", - сказала журналист в эфире телеканала France 2.

По ее словам, женщины больше, чем мужчины склонны голосовать за правых и экологическую повестку. А с раскручиванием движения #MeToo для молодых француженок (до 25 лет) ключевой повесткой на выборах стали права женщин и их положение в обществе. Так, к примеру, по данным опроса журнала Elle и Французского института общественного мнения, две трети женщин отказываются голосовать за кандидата в президенты Эрика Земмура - как они некогда боялись голосовать за Жан-Мари Ле Пена из страха за свое положение и права, отметила Сен-Крик.