Вице-премьер Оверчук обсудил сотрудничество с премьером Таджикистана

Вице-премьер Алексей Оверчук провел встречу с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода, сообщила пресс-служба правительства.

Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, а также кооперацию в сферах образования и науки, промышленности, энергетики, транспорта, цифровой экономики, банковского дела и инвестиций, вопросам таможенного регулирования и сельского хозяйства.

Оверчук отметил, что при поддержке РФ в Таджикистане идет строительство школ, в которые с 1 сентября 2022 года должны пойти шесть тысяч учеников с 1 по 11 класс.

"Стараемся, чтобы дети были обеспечены качественными учебными пособиями, классы получили самое современное оснащение. Все понимают, насколько это важно и ответственно и насколько сближает наши страны", - подчеркнул вице-премьер.