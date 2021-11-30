Песков напомнил условие переговоров с Киевом о транзите газа

Чтобы вести переговоры с Киевом о транзите газа из России после 2024 года, сначала нужно найти конечных покупателей в Европе. Такую позицию Москвы напомнил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя заявление главы "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Россия не хочет вести переговоры о продлении контракта о транзите газа после 2024 года, Песков предложил обратиться с вопросами к "Газпрому". А затем напомнил слова президента РФ Владимира Путина, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, иметь конечных покупателей в Европе - для кого будет этот транзит в итоге.

"Пока "Газпром" не определится по этой линии, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь. Сначала нужно газ продать, это неоднократно разъяснял президент Путин", - заключил пресс-секретарь российского лидера.