Песков оценил угрозы запуску "Северного потока-2"

В Москве предпочли бы, чтобы ничто не угрожало сертификации "Северного потока-2", ведь он в интересах европейских потребителей. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря о том, есть ли угроза для "Северного потока-2" от включения Украины в процесс европейской сертификации, пресс-секретарь российского лидера заметил: "Мы, конечно, предпочли бы, чтобы никаких угроз для завершения сертификации "Северного потока-2" не было".

"Потому что сертификация и запуск проекта - в интересах всех европейских потребителей", - заключил Песков.