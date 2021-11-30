ПФР напомнил, как до достижения пенсионного возраста оформить пенсию

Нетрудоспособные граждане, потерявшие кормильца, могут обратиться в ПФР за назначением пенсии. Об этом напоминает Пенсионный фонд России на своей странице в "ВКонтакте".

Для таких категорий предусмотрено два варианты пенсий - социальной пенсии по потере кормильца и страховой.

Так, страховая пенсия по потере кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его иждивении. По сути ряд категорий граждан начинают получать выплаты, которые ранее получал человек, на иждивении которого они находились. Но стоит отметить, что это будет не ровна та сумма пенсии, которую получал умерший кормилец. Пенсию по потере кормильца меньше.

В ПФР напоминают, что право на страховую пенсию по потере кормилица получают нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, которые состояли на его иждивении, независимо от продолжительности страхового стажа кормильца, а также от причины и времени его смерти. Иждивенцами члены семьи умершего кормильца признаются в том случае, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. Например, если член семьи инвалид и не может сам работать и получать доход. Детям умерших родителей, которые еще не достигли 18-летнегно возраста, не надо доказывать факт своего иждивения.

Социальная пенсия по потере кормильца назначается инвалидам 1, 2 и 3 группы, в том числе инвалидам с детства; детям-инвалидам.

Такой вид пенсии также может быть установлен детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме до окончания ими учебного заведения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей, и детям умершей одинокой матери.

Заявления о назначении и о доставке пенсии можно подать в личном кабинете на сайте ПФР или через портал госуслуг.