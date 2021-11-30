Почему Франция не способна отказаться от колониального подхода к Африке

Франция обвиняет россиян в якобы существующем "хищничестве" в Африке, но при этом не способна отказаться от собственного колониального подхода к Черному континенту. 29 ноября известное своей русофобией издание EUobserver.com опубликовало материал о растущем российском присутствии в Африке. Не секрет, что этот процесс в ЕС, прежде всего с подачи Франции, сильно обеспокоенной сохранением своих неоколониальных позиций на Черном континенте, рассматривают исключительно в негативном контексте.

Откровением стало то, что статья в "околоесовском" новостном ресурсе оказалась основана на утекшем в Сеть закрытом документе Европейской внешнеполитической службы (ЕВС). Имеющий гриф Limite материал аналитиков ЕВС в подробностях расписывает угрозы интересам Брюсселя на примере Центральноафриканской Республики, что якобы грозит "хищническим" расхищением экономики "богатой минералами страны".

Впрочем, в роли настоящих хищников в Африке исторически выступали именно западные страны. Среди них, как известно, далеко не последнее место занимала именно Франция. Несмотря на формальную деколонизацию Черного континента еще в 1960-е годы прошлого века, Париж уже тогда установил неформальную систему кураторства над своими бывшими колониями. Получившая название "Франсафрик" стратегия фактически поставила целый ряд африканских стран в экономическую и военно-политическую зависимость от бывших "белых хозяев".

По данным хорошо знакомых с этой практикой экспертов, механизм доминирования Франции в регионе традиционно строился на прямом военном присутствии (на континенте находятся четыре постоянные французские базы - в Джибути, Кот-д Ивуаре, Сенегале и Габоне), финансовом доминировании через зону западноафриканского франка КФА (в 2019 году преобразован в эко), подкупе коррумпированных африканских политиков и "обработке" местного франкофонского истеблишмента в вузах бывшей метрополии.

Цели Парижа оригинальностью не отличались и состояли в получении полного контроля над политическими и экономическими процессами в "подопечных" государствах. А навязанные де-факто независимым африканским странам договоры, прямое вмешательство в их внутренние дела, военные перевороты, насильственная смена власти на профранцузские режимы стали инструментами неоколониальной политики галлов. Эти подходы, кстати, нашли свое отражение во французском же кинематографе. Здесь уместно вспомнить сюжет культового фильма "Профессионал" (Le Professionnel, 1981), в котором герой Жан-Поля Бельмондо - секретный агент спецслужб Жослен Бомон - выполнял задание по физическому устранению неугодного Парижу президента одной из африканских стран.

Независимые действия бывших африканских колоний вызывают нервную реакцию на Елисейских Полях

Экранизированная спецоперация тогда, как известно, полностью провалилась, как проваливается сегодня и дискредитировавший себя в глазах все большего количества африканцев курс Франции. Так, столкнувшись с неэффективностью декларируемых Парижем усилий по борьбе с расползающимися в Сахеле терроризмом (в минувшем июне на фоне резкой эскалации в регионе президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о завершении проводившейся с 2014 года операции "Бархан" и резком сокращении французского военного присутствия), власти Центрально-Африканской Республики и Мали уже обратились к альтернативным вариантам обеспечения собственной безопасности. О том, что подобные обращения поступили к российской частной военной компании (ЧВК), ранее подтвердил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Однако такие независимые действия бывших африканских колоний вызвали нервную реакцию на Елисейских Полях. В качестве ответа Банги и Бамако французы не придумали ничего лучше прямого шантажа и угроз полностью прекратить любую военную и экономическую помощь. На международном же уровне, была развернута кампания против России. Последовали информационные вбросы через франкофонские и англосаксонские СМИ и неправительственные организации о якобы нарушающих права человека российских военных советниках в Африке, звучат безосновательные обвинения с трибун ООН о злоупотреблениях ЧВК "Вагнер" в ЦАР. 25 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал африканские страны разорвать все контакты с этой компанией. На декабрь анонсировано введение санкций Евросоюза как против российской ЧВК, так и против властей сотрудничающих с ней африканских стран. В том, что за всей этой антироссийской активностью торчат французские уши, сомневаться не приходится.

При этом у тех, кто так радеет за якобы нарушенные россиянами права африканцев, у самих "рыльце в пушку". Еще в апреле 2015 года The Guardian опубликовало информацию о том, что французские военнослужащие причастны к случаям совершения актов сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в ЦАР. Правда, об этом в Париже предпочитают не вспоминать. Как и о том, что сами активно задействуют возможности ЧВК (лидерами этого сектора ЧВК во Франции являются компании Geos и Defense Conseil International) для решения собственных политических задач в Африке.

На волне недавней эскалации расовых противоречий на Западе французские политики не раз заявляли о намерении переосмыслить колониальное прошлое своей страны и окончательно отмежеваться от неоколониальных пережитков. Однако практические действия Парижа говорят об обратном - стремлении сохранить свою размываемую гегемонию в ряде африканских стран при нулевом уважении к их суверенитету и наплевательском отношении к национальным интересам самих африканцев.