Почему не удается согласовать проект газового трубопровода "Союз-Восток"

Большая часть строящихся или планируемых к реализации отечественных проектов по сжиженному природному газу (СПГ) ориентирована на поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), в том числе в Китай. Однако Пекин, несмотря на ежегодно возрастающий спрос на газ, проект трубопровода "Союз-Восток" (Сила Сибири-2) из России так окончательно и не согласовал. Хотя поставки по трубопроводу "Сила Сибири" бьют рекорды.

В этом году потребление газа в Китае ожидается на уровне 370 млрд кубометров. Собственная добыча обеспечивает около 200 млрд кубометров, остальное Китай импортирует. Основная часть поставок приходится на СПГ, более дорогой, нежели природный. В этом году Китай станет мировым лидером по объемам его импорта, который, по-видимому, превысит 75 млн тонн (около 104 млрд кубометров, более 20% от мирового рынка СПГ).

Ожидается, что по итогам года по трубопроводу "Сила Сибири" Китай получит более 10 млрд кубометров газа. Запланированной мощности - 38 млрд кубометров - поставки по газопроводу должны достигнуть к 2025 году.

Проект "Союз-Восток" предусматривает поставки до 50 млрд кубометров в год, то есть они могли бы заменить почти половину китайского импорта дорогого СПГ. Уже есть договоренность о строительстве газопровода с Монголией, через территорию которой должна пройти труба, но контракта с Китаем нет. Прошедший 29 ноября "Российско-Китайский энергетический бизнес-форум" никаких новостей по этому вопросу не принес.

Доля российского СПГ в Китае в этом году может вырасти, но только за счет падения экспорта на других направлениях. В этом и прошлом году крупнотоннажных мощностей по сжижению газа в нашей стране не прибавилось. Ближайший ввод большого завода по производству СПГ в нашей стране ожидается в 2023 году. Это будет первая линия (6,6 млн тонн в год) предприятия "Арктик СПГ-2". Мощность трех линий составит 19,8 млн тонн в год, запуск ожидается до конца 2025 года. Из этих объемов китайскими компаниями уже зарезервированы ежегодные поставки 4 млн тонн газа. Для сравнения, до 2025 года в США будет введено новых мощностей по сжижению газа на 33.2 млн тонн, а в Катаре - на 33 млн тонн.

После 2035 года это изменит географическую структуру экспорта с сегодняшних 70% на 30% в пользу Европы на аналогичную, но уже в пользу АТР. Круглогодичная навигация по Северному морскому пути с 2024 года усилит конкурентоспособность российского СПГ в АТР, за счет сокращения транспортного плеча, что особенно актуально в зимний период, когда фрахтовые ставки на газовозы значительно вырастают, подчеркнула директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

В этом году Китай заключил новые долгосрочные контракты с компаниями из США и Катара по поставкам на более чем 10 млн тонн СПГ (около 14 млрд кубометров газа) ежегодно, сроком на 13-20 лет. Примечательно, что разногласия Китая с Австралией не коснулись сферы СПГ. Как отметила Белова, из энергоресурсов Китай запретил только импорт угля из Австралии. По состоянию на середину ноября, в 2021 году доля СПГ из Австралии в общих закупках СПГ Китаем снизилась до 42% (в 2020 году - 44%). Нарастили поставки СПГ в Китай: Малайзия (+1,1 млн тонн, или на 18%) и США (+3,5 млн тонн, или на 85%).

Ближайший ввод большого завода по производству СПГ в нашей стране ожидается в 2023 году

Приоритетом Китая является аккуратная политика диверсификации в отношении импорта энергоресурсов с опорой на собственные силы, подчеркивает Белова. Переговоры по газопроводу "Союз-Восток" ведутся с разной интенсивностью с 2004-2005 гг. Долгосрочного контракта пока нет, но объемы уже определены, а значит, вопрос в цене, а точнее, в ее формуле, считает эксперт.

По мнению эксперта Аналитического центра при правительстве РФ Александра Курдина, Китай будет и дальше диверсифицировать источники поставок, да и сложно представить иной вариант с учетом масштабов его потребления. Для Китая важна гибкость, предоставляемая СПГ, и надежность, которую дают трубопроводные поставки, уточняет эксперт.