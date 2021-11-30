Почему "омикрон"-вариант может стать "черной меткой" для правления Байдена

Успех Байдена на посту президента США будет зависеть от того, как он справится с пандемией и появлением нового штамма "омикрон". Как заключает издание The Hill, омикрон-вариант коронавируса - это граната, "брошенная в самое сердце президентства Байдена, и единственная надежда Белого дома заключается в том, что она не взорвется". Если это все же произойдет, то отрицательный эффект способен свести до минимума прогресс, достигнутый нынешней американской администрацией в борьбе с пандемией.

Празднование оказалось преждевременным

Борьба Байдена с пандемией в начале его президентства была одной из относительных сильных сторон нынешнего главы Белого дома. В первые месяцы его президентства это помогло получить солидные баллах в опросах. Реакция на COVID-19 со стороны руководства Белого дома стала положительным фактором в череде серьезных проблем для администрации Байдена, таких как инфляция и поспешный вывод войск из Афганистана.

Джо Байден, который был избран президентом США год назад, поставил в центр предвыборной кампании борьбу с неконтролируемой пандемией, и он добился некоторых неоспоримых успехов на раннем этапе своего правления, проведя через конгресс масштабный законопроект помощи во время пандемии и одновременно активизировав программу массовой вакцинации. Исчезли краткие брифинги и твиты, которые определяли реакцию тогдашнего президента Дональда Трампа на коронавирус, их заменили короткие комментарии экспертов и сообщения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Поскольку количество заболевших сократилось, страна вновь открыла предприятия, офисы, предприятия сферы обслуживания, учебные заведения.

Четвертое июля должно было стать моментом, когда нация должна была "объявить независимость от смертельного вируса", как выразился Байден. Президент и первая леди пригласили тысячу сотрудников службы экстренного реагирования и семей военнослужащих на барбекю на Южной лужайке Белого дома. Но празднование, как выяснилось, оказалось преждевременным, и теперь многие в Западном крыле смотрят на это июльское событие в Белом доме с сожалением, констатируют собеседники издания Politico. Как раз в то время, когда летом президент праздновал успехи в борьбе с пандемией, дельта-вариант вызвал резкий рост числа случаев заболевания в Америке, потрясший экономику страны и вызвавший резкое снижение рейтинга президента.

Байден был застигнут врасплох

Администрация Байдена и сам президент, отмечают наблюдатели, были застигнуты врасплох массовым всплеском инфекций в стране и нежеланием многих американцев пройти вакцинацию. Байден принял решение об обязательной вакцинации только после того, как количество случаев заболевания резко возросло в большинство штатов страны. Его риторика также ужесточилась. Он призвал компании социальных сетей бороться с дезинформацией о вакцинах и возложил вину за распространение вируса на не вакцинированных граждан и республиканских губернаторов, которые, по его словам, противятся обязательной вакцинации.

Постепенно вопрос противодействия коронавирусу в Америке на государственном уровне перешел в политическую плоскость, когда представители двух партий стали выяснять, кто несет большую ответственность за резкий всплеск количества инфицированных американцев. В стенах Белого дома появилось осознание надвигающейся политической опасности, наряду с признанием того, что общественность, возможно, не захочет принять более радикальные меры по борьбе с новым вариантом коронавируса, даже если Байден попросит их об этом. "Мы все еще находимся в центре борьбы с пандемией, и люди устали от этого", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

К тому же, как отмечают источники Politico, президент Байден и его ближайшее окружение высказывают недовольство тем, что вопрос о ношении масок и обязательных прививок перешел из медицинской в политическую плоскость. Даже Энтони Фаучи, главный советник президента по коронавирусу, который долгое время пользовался доверием относительно вопросов общественного здравоохранения, в конечном счете стал "злодеем" для многих правых, заставляя своих помощников взвешивать, как ему строить свое общение со СМИ. Байден уполномочил Фаучи составить собственный график работы с медиа, а ближайший советник последнего из Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз на днях объявил, что он уйдет в отставку.

Белый дом винит пандемию в своих проблемах

Советники Байдена винят пандемию в большинстве неудач, постигших его администрацию за последние несколько месяцев, от стремительного роста инфляции до борьбы многих предприятий за наем рабочих. Они также обвиняют в устойчивом уровне количества заражений "непримиримое меньшинство", сопротивляющееся вакцинации, что делает больницы заполненными до предела и вынуждает даже тех, кто неукоснительно соблюдает правила общественного здравоохранения, оставаться в масках.

Тревожным сигналом для Байдена стало резкое падение за последние три месяца рейтинга доверия к нему. В опросе Economist-YouGov, опубликованном на прошлой неделе, только 43 процента американцев одобрили его меры по борьбе с пандемией и 47 процентов выразили несогласие с его коронавирусной политикой.

Теперь внезапное появление варианта Omicron вызвало опасения по поводу новой разрушительной волны вируса, которая может поставить под угрозу намерения Белого дома сосредоточиться на законодательной повестке Байдена, а также на усилиях по борьбе с инфляцией и масштабными перебоями в цепочках поставок. Байден в понедельник попытался минимизировать растущее чувство страха американцев перед вариантом Omicron, хотя Организация Объединенных Наций предупредила, что уровень риска, который несет новый штамм, "крайне высок" и может иметь "серьезные последствия". "Этот вариант является поводом для беспокойства, а не поводом для паники. У нас лучшая вакцина в мире, лучшие лекарства, лучшие ученые", - сказал Байден в обращении к нации в понедельник после встречи с высшими должностными лицами здравоохранения в Белом доме.

Демократы указывают на успехи президента в борьбе с COVID-19 и логистические достижения в области вакцинации. Сам Байден не преминул заметить, что к прошлому Рождеству вакцинацию сделали менее одного процента американцев, тогда как к этим новогодним праздникам он ожидает, что доля вакцинированного взрослого населения в Америке превысит 70 процентов. Тем не менее, даже некоторые демократы признают, что за Omicron придется заплатить высокую политическую цену.

Вирус преследует Байдена

К тому же опрос за опросом отражают все большее чувство беспокойства в стране, поскольку граждане Соединенных Штатов готовятся к новому сезону праздников, которые во время пандемии, как правило, омрачаются всплеском случаев заражения вирусом. Американцы расстроены и нервничают, и они все чаще начинают обвинять в этом президента страны, отмечают эксперты. "Он, (Байден) вероятно, не был бы избран, если бы не было этого вируса, и теперь ему приходится бороться с трудностями, которые этот вирус несет с собой", - сказал Дэвид Аксельрод, бывший старший советник президента Барака Обамы, добавив, что Байден осознает: ситуация выходит из-под контроля, хотя он был избран, чтобы решить эту проблему.

Несмотря на то, что показатели вакцинации выросли, а количество случаев заболевания снизилось, они остаются на тревожном уровне, особенно с появлением варианта Omicron. Многие эксперты в сфере здравоохранения полагают, что новый вариант может быть значительно более передаваемым, чем дельта, хотя эксперты предупреждают, что более полное представление о новом штамме будет невозможно в ближайшие неделю или две. "Скорость, с которой он распространился в Южной Африке, вызывает беспокойство, и даже у людей, которые, как правило, обычно не волнуются по таким поводам, существует реальная озабоченность по поводу эффективности вакцин против Omicron", - сказал Ашиш Джа, декан Школы общественного здравоохранения университета Брауна, добавив, что Белому дому необходимо подумать о наихудших сценариях развития событий. По словам эксперта, президент США должен публично сообщить американцам, что сейчас не март 2020 года, и у администрации есть много инструментов, которых у нее не было раньше и "страна справится с этим бедствием".