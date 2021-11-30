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Текст:   Евгения Мамонова 
09:50 30.11.2021
Российская газета - Спецвыпуск № 271(8622)

Окна с видом на мангал

Покупателям загородного дома важны интересные архитектурные решения

Ценность загородной жизни резко возросла с началом пандемии. Самоизоляция, переход на удаленную работу, неблагоприятная эпидемическая обстановка - все это подтолкнуло многих горожан сменить квартиру на загородный дом.
Современный ритм жизни и эпидемическая обстановка повысили привлекательность жизни за городом. Фото: Photoxpress Современный ритм жизни и эпидемическая обстановка повысили привлекательность жизни за городом. Фото: Photoxpress
Современный ритм жизни и эпидемическая обстановка повысили привлекательность жизни за городом. Фото: Photoxpress

Приватное пространство с возможностью вести активный образ жизни, плюс достаточно большая площадь проживания, где каждый член семьи может найти себе место для работы и отдыха - вот главные ценности жизни в собственном доме.

Фото: PhotoXPress
Две трети россиян мечтают жить в загородном доме

Ажиотажный спрос на готовые дома в Подмосковье неизбежно разогрел рынок и привел к резкому скачку цен, которые не спешат опускаться и по сей день. Так, по данным исследования Аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость", сейчас на первичном рынке загородной недвижимости средняя цена готового коттеджа с отделкой "под ключ" составляет 26 миллионов рублей. Это на 20 процентов больше, чем годом ранее. На вторичном рынке средняя стоимость коттеджа еще больше - 30 миллионов рублей. За год рост на "вторичке" составил 17 процентов. Несмотря на достаточно высокие цены, спрос не снижается, а ликвидные предложения уходят с рынка в короткие сроки. Однако это вовсе не означает, что покупатели готовы "сметать" все. Напротив, предъявляются достаточно серьезные требования как к самому объекту для проживания, так и к той инфраструктуре, которая находится рядом.

Если раньше покупка загородного дома воспринималась как приобретение второго, дополнительного жилья, в котором семья будет проводить лишь какое-то короткое время в течение года, то сейчас к выбору дома в Подмосковье относятся как к основному жилью, в котором должно быть комфортно всем членам семьи на протяжении круглого года. Именно поэтому в прошлое уходит такой формат загородного жилья, как летний домик без отопления.

Согласно исследованию "ИНКОМ-Недвижимость", наиболее востребованы у покупателей каменные дома.

Большинство покупателей хотят въехать в уже готовый дом. Поэтому все больше коттеджей выставляются на продажу именно под ключ

"90 процентов приобретений - это каменные дома, кирпичу наши покупатели доверяют больше, - говорит директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын. - Однако на деревянные дома всегда были свои покупатели - их стабильно процентов 10 и не становится ни больше ни меньше". По словам экспертов, есть определенный круг покупателей, для которых важно жить именно в деревянном доме по разным соображениям. Кто-то ценит экологическую составляющую, кому-то важна эстетика. При соблюдении технологии строительства деревянный дом по своим эксплуатационным характеристикам практически не будет уступать каменному.

И все же, для большинства привычнее каменное жилье. Тем более что в этом случае можно воплотить любые, даже самые смелые архитектурные задумки. Тем более что в тренде - плоская эксплуатируемая кровля, где можно разместить летний солярий, зону релакса или даже барбекю. Также популярно панорамное остекление, которое дает ощущение единения с природой, а благодаря большому количеству дневного света делает пространство светлым, даже в пасмурное межсезонье, что весьма актуально для Подмосковья.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Большинство покупателей хотят въехать в готовый дом, не тратя время и деньги на его отделку. Поэтому все больше коттеджей выставляются на продажу не просто с чистовой отделкой, а именно под ключ. Исследования показывают, что покупатели отдают предпочтения объектам, где кухня совмещена со столовой и гостиной, большая часть комнат расположена на первом этаже, есть хозяйская спальня с отдельным санузлом и гардеробной комнатой, а также подсобные помещения. В последнее время, с учетом того, что многие стали работать удаленно, добавился еще один пункт - возможность выделить одну из комнат под кабинет.

Покупатели обращают внимание не только на сам объект недвижимости, но и на ту локацию, где он расположен. Конечно, жить в живописном месте, где поблизости есть лес и водоем - прекрасно, но не менее важна транспортная доступность и наличие развитой инфраструктуры. Именно поэтому покупатели все больше отдают предпочтение коттеджным поселкам, где есть привычный набор городских "опций": детские и спортивные площадки, магазины, хорошие дороги. А еще коттеджный поселок - это возможность, с одной стороны - дистанцироваться от городской скученности, а с другой - жить в комьюнити, не чувствуя себя отшельником.

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