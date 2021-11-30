Попова: В России пока не выявлен новый штамм коронавируса "омикрон"

С момента появления первой информации о новом штамме коронавируса "омикрон" в России его не выявлено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Особенно тщательному и первоочередному анализу мы подвергли образцы, которые поступили в базу данных за последний месяц, и в первую очередь от лиц, которые выезжали за рубеж", - сказала она на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Риски, связанные с новым штаммом, очень высоки, о чем говорят эксперты в России и остальном мире, предупредила Попова. "Сегодня уже совершенно очевидно, что все существующие вакцины в той или иной степени защищают человека и создают иммунный барьер для возникновения заболевания и после встречи с новым штаммом", - отметила глава Роспотребнадзора.