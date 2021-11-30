Попова: Заболеваемость коронавирусом в России снизилась

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в России снизилась на восемь процентов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Снижение наблюдается четвертую неделю подряд.

"Если сравнивать начало ноября с сегодняшним днем, то снижение составило 16 процентов", - привела главный санитарный врач страны сравнительные данные.

Вместе с тем в семи регионах рост заболеваемости продолжается, но он не превышает восьми процентов. В 22 субъектах Федерации ситуация пока стабильна, и в 56 фиксируется выраженное снижение, заявила Попова на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.