Правительство вводит дополнительные ограничения на экспорт леса. Решение утверждено премьер-министром Михаилом Мишустиным, оно позволит предотвратить вывоз необработанной древесины под видом пиломатериалов.

Со 2 января по 31 декабря 2022 года будут действовать повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов влажностью более 22 процентов, толщиной и шириной более 10 сантиметров. Для хвойных пород пошлина установлена в размере 200 евро за кубический метр, для ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) - от 250 до 370 евро за кубометр.