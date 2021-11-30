Премия "Юрист года" будет вручена очно

Ассоциация юристов России проведет в очном режиме вручение высшей юридической премии "Юрист года".

С учетом распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие пройдет в формате свободной от COVID-19 зоны. То есть у гостей спросят либо сертификаты о вакцинации, либо ПЦР-тесты.

"Ежедневно представители юридической профессии борются за соблюдение законности, помогают людям найти решение в трудных жизненных ситуациях. Очень важно, что благодаря премии "Юрист года" отмечаются заслуги высококвалифицированных юристов перед обществом и государством", - подчеркнул председатель правления АЮР Владимир Груздев.