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Про уругвайских регбистов-некроканнибалов снимут еще один фильм

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    30.11.2021, 12:56
Текст:   Олег Усков

Шокирующая история команды молодых уругвайских регбистов, потерпевших авиакатастрофу в горах и в целях выживания вынужденных питаться трупами погибших товарищей, сходит на экраны еще раз.

Как передает Deadline, проект прибрал вездесущий Netflix, и режиссер к нему уже приписан. Это Хуан Антонио Байона, дважды лауреат премии "Гойя" - "испанского "Оскара". Он же - соавтор сценария будущей ленты.

Байону мы знаем по "Голосу монстра, второму "Миру Юрского периода", "Страшным сказкам", плюс он снимет минимум два эпизода сериала по "Властелину колец".

В основу скрипта положена книга Пабло Верчи La sociedad de la nieve. Снимать будут в Андалузии, в Монтевидео в Уругвае и в различных локациях Чили и Аргентины - в Андах, то есть местах, где произошла трагедия.

Фото: AP Photo/Michael Tweed
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Называться фильм будет "Снежное общество" (Society of the Snow). Заявлен проект как фильм-катастрофа. Дата релиза пока не уточнена.

Первая картина про данный зловещий инцидент вышла в 1993 году, называлась "Живые" (Alive). Ее снял Фрэнк Маршалл по книге Пирса Пола Рида "Живые: История спасшихся в Андах".

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