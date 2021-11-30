Производитель конфет Mozartkugel объявил о банкротстве

Австрийская компания Salzburg Schokolade, которая является производителем конфет Mozartkugel ("моцартовский шарик"), объявила о банкротстве. Об этом сообщает агентство APA со ссылкой на сообщение компании.

По словам руководства компании, предприятие столкнулось с убытками из-за пандемии коронавируса. Резкое сокращение числа туристов и празднований свадеб и дней рождения привело к значительному падению продаж.

Свою роль сыграли и ограничения, которые вводились в Австрии - кондитерские магазины несколько раз приостанавливали свою работу.

Salzburg Schokolade была образована в 1897 году. Известность компании принесли Mozartkugel - традиционные круглые шоколадные конфеты с начинкой из марципана.