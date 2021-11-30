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30.11.2021 21:15
Рубрика: Власть

Прокуроры выявили массовые нарушения прав студентов колледжей и вузов

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)
Повышенная плата за коммуналку, переполненные комнаты, чужие постояльцы - эти и другие нарушения выявили прокуроры при проверке студенческих общежитий.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Сама прокурорская проверка прошла по поручению Генпрокурора Игоря Краснова во всех регионах России. Надо отметить, что надзорное ведомство проверяло не студентов, а колледжи и институты, которые предоставляют иногородним учащимся места в общежитии. Как рассказали корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, всего за время проверки было выявлено 1,6 тысячи нарушений закона, которые были оперативно устранены. Так, во многих учебных заведениях действовали внутренние инструкции, которые противоречили закону. Например, они устанавливали незаконные основания для выселения студентов. Не давали преимущественного право на получение мест детям-сиротам и инвалидам. А также требовали для вселения документы, которые не предусмотрены законом.

Фото: iStock
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Так, по протестам прокуроров в Волгоградской области отменены незаконные приказы о выселении из общежитий студентов из числа детей-сирот. В Белгородской области в нарушении закона брали деньги за проживание со студентов, которые в детстве подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В ряде регионов в студенческих общежитиях прокуроры обнаружили совсем посторонних проживающих, при этом сами студенты ютились в переполненных комнатах. Например, в общежитии ГАПОУ РК "Петрозаводский педагогический колледж" на возмездной основе проживали 28 лиц, не являющихся студентами колледжа.

Кроме того, пресекались факты незаконной платы за найм общежития и завышения коммунальных тарифов. Например, в Архангельском медицинском колледже студентам установили ежемесячную дополнительную плату в 125 рублей за пользование собственными электрическими приборами. Как выяснили прокуроры, в этом платном списке были персональные компьютеры, ноутбуки, принтеры и фены.

С проживающих в общежитии брали 125 рублей в месяц за пользование собственными персональными компьютерами, ноутбуками, принтерами и фенами

Прокуроры в Башкирии установили, что директор ГАПОУ "Салаватский колледж образования" в августе 2021 года установил для студентов месячную фиксированную плату за проживание в размере 786,06 рубля. В эту же сумму вошла плата за воду и свет не по счетчикам, а исходя из нормативов потребления, и не по показаниям приборов учета. Но руководство колледжа на этом не остановилось - в договор найма студентам включили условия о единовременной оплате коммуналки сразу за весь учебный год. Уже непосредственно во время проверки был вскрыт факт сбора с 263 студентов платы за отопление до его начала, а также начисление за сентябрь 2021 года платы за вывоз мусора в размере 18 410 рублей. Между тем, по данным прокуроров, эта сумма более чем в три раза превышала ежемесячную стоимость вывоза отходов.

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В Ростовской области в Красносулинском колледже промышленных технологий в плату для студентов включили содержание и ремонт жилых помещений. А также услуги вневедомственной охраны, пожарной сигнализации, тревожной кнопки и обслуживание системы видеонаблюдения. По представлению прокурора нарушения устранены, произведен перерасчет платы за проживание в студенческом общежитии на сумму 1653 рублей. Главбух и юрисконсульт колледжа были привлечены к дисциплинарной ответственности. Как отметили в Генпрокуратуре, защита прав студентов и дальше будет на контроле прокуроров.

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