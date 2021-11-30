Путин дал поручения по реализации климатической политики

Президент РФ Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения, направленные на проведение эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в некоторых регионах.

Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства о мерах по реализации климатической политики. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения - до 30 декабря.

Также Путин поручил проработать вопрос о возможности экспорта в страны Евросоюза водорода в составе метано-водородной смеси по действующим трубопроводам. Поручение дано правительству РФ совместно с "Газпромом" и МИД России. Срок доклада по поручению - до 1 июня 2022 года.

Кроме того, глава государства поручил обеспечить реализацию стратегии социально-экономического развития с низким уровнем парниковых выбросов до 2050 года, предусмотрев достижение РФ углеродной нейтральности не позднее 2060 года.