Путин рассказал инвесторам о восстановлении экономики и борьбе с "омикроном"

Темпы восстановления мировой экономики под вопросом из-за нового штамма коронавируса, но российская экономика уже превысила докризисный уровень. Об этом заявил президент Владимир Путин 30 ноября на форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!". Он поручил кабмину за неделю подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения "омикрона" и не исключил новых мер поддержки граждан и бизнеса.

Новый штамм: нужен план действий

"В фокусе общего внимания вот уже почти два года находится эпидемия коронавируса - ничего с этим не поделаешь", - заявил президент. Ее влияние на глобальные рынки огромное. Но постепенно экономика восстанавливается, хотя темпы опять под вопросом, и причина известна - очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом, из-за чего правительства по всему миру вновь вынуждены прибегать к ограничениям. "В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса", - полагает Путин. Прежде всего надо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции, сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, подчеркнул он и поручил кабмину за неделю подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения "омикрона".

Мы не будем заниматься популизмом, печатать деньги и вбрасывать их в экономику, добиваясь краткосрочных сиюминутных результатов, не заботясь о том, что будет завтра

"Учитывая глобальный, трансграничный характер инфекции, эффективный ответ на вызов эпидемии можно дать только сообща", - уверен президент. "Имею в виду взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации, доступность прививок для всех регионов планеты, совместную работу над новыми препаратами против коронавируса", - уточнил он.

Экономика без популизма

Россия сталкивается с теми же проблемами, что и весь мир, - изменение климата, коронавирус, инфляция, перечислил Путин. "Благодаря ответственным, просчитанным действиям государства и бизнеса российская экономика уже превысила докризисный уровень. За январь - сентябрь 2021 года ВВП вырос на 4,6 процента", - констатировал он. Безработица в сентябре опустилась до 4,3 процента, это как раз допандемийный уровень. "Рынок труда в России полностью восстановился, а это произошло еще далеко не во всех ведущих экономиках", - сравнил президент. "Наша стратегическая задача - поддержать и закрепить позитивные тенденции в российской экономике, обеспечить ее устойчивое долгосрочное развитие", - объявил он, добавив, что с учетом уроков пандемии, глобальных вызовов и естественных конкурентных преимуществ власти определяют точки роста для вложения капиталов. Принципиально, чтобы инвестиции дали комплексный эффект для отраслей и регионов, прежде всего повысили доходы и качество жизни граждан. Путин отметил "высокое инфляционное давление, с которым мир входит в очередную волну пандемии". Границы закрыты, везде ограничения, многие цепочки поставок оказались разорванными, по отдельным товарам появился дефицит, что подтолкнуло цены. "Во многом под влиянием внешних факторов рост потребительских цен в нашей стране ускорился", - сказал президент. "Важно не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен", - считает он. "Мы не будем заниматься популизмом, печатать деньги и вбрасывать их в экономику, добиваясь краткосрочных сиюминутных результатов, не заботясь о том, что будет завтра", - также подчеркнул глава государства.

"Зеленые" проекты и адресная поддержка

Все меры поддержки граждан идут за счет дополнительных доходов бюджета и перераспределения доходной части, то есть инфляционных последствий у них нет, заверил Путин и сказал, что "исходя из финансовых возможностей будем прорабатывать и другие решения на этот счет", не исключив новых мер поддержки. Президент поручил правительству подготовить меры по вычету по НДФЛ при долгосрочных вложениях граждан в российские ценные бумаги и призвал защитить интересы людей по аналогии с системой страхования банковских вкладов. Для малого и среднего бизнеса он считает нужным продлить минимум на полгода механизм возмещения банковской комиссии.

На крупные инвестпроекты до 2024 года будет выделено из ФНБ 2,5 трлн руб. на возвратной основе, объявил Путин. Прежде всего речь об инфраструктуре. Президент указал правительству совместно с ЦБ разработать перечень финансовых инструментов для реализации "зеленых" проектов, включая налоговые льготы, субсидии и госгарантии. "С 1 июля будущего года будет все готово для запуска в России климатических инициатив бизнеса, в том числе иностранного. Они имеют огромное значение для достижения углеродной нейтральности нашей экономики к 2060 году. Важную роль призвана сыграть и новая программа повышения энергоэффективности экономики. Ее подготовку правительство должно завершить к 1 октября 2022 года", - сказал он.

Все, связанное с сегодняшними трудностями, отражается на людях, заметил президент, поэтому принимаются выверенные решения по поддержке наиболее пострадавших отраслей и уязвимых категорий граждан. При этом власти не забывают о вопросах стратегического развития, стремятся обеспечить трансформацию экономики на цифровой платформе, обеспечить необходимые инвестиции. Путин ответил на вопрос, что не дает ему спать по ночам - демография. Решение демографической проблемы - одна из главных социальных задач. "В недавнем прошлом удалось сдвинуть этот "камень" с мертвой точки... но эта инфекция несчастная, к сожалению, увеличила количество летальных исходов, тоже отражается на демографии", - заметил он.

На реплику одного из инвесторов, что Россия создала экономическую крепость, Путин подчеркнул, что "мы не стремимся создавать крепостей и жить за крепостными стенами". "Мы просто повышаем уровень своего суверенитета, в том числе экономического. И будем добиваться этого в том числе за счет кооперации, сотрудничества с партнерами по всему миру", - сказал он. В центре внимания - человек, заметил президент. "Вся наша политика строится вокруг человека, во всяком случае, мы пытаемся это делать", - добавил он.

Где проходят "красные линии"

Путин ответил и на вопрос, где проходят "красные линии" в отношениях Москвы и Киева и стоит ли инвесторам опасаться ввода российских войск на Украину. Дело не в том, чтобы воевать или не воевать, надо наладить учет интересов в области безопасности всех участников международной деятельности, подчеркнул он: "Если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать". Президент заметил, что для жителей двух "непризнанных пока республик ЛНР и ДНР" создаются постоянные угрозы при передвижении войсковых соединений вблизи их территорий. "Россия также испытывает определенные озабоченности - возле ее границ проводятся крупномасштабные учения, в том числе незапланированные, как это было совсем недавно в Черном море, когда в 20 км от нашей границы летали стратегические бомбардировщики, на борту которых высокоточное оружие и может находиться и ядерное", - сказал он.

"Красные линии" в известной степени носят умозрительный характер", - оценил Путин. Он вспомнил, что в 1990-е и начале 2000-х годов отношения между Россией и коллективным Западом были практически безоблачными. "Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? - спросил президент. - Кто может ответить на этот вопрос? Здравого ответа нет".

Право на выборы

Ответил президент и на вопрос про выборы в России 2024 года. "Джо Байден абсолютно правильно объявил о своем переизбрании: если уже сейчас начать готовиться к выборам в США, то управляемость страной в значительной степени пострадает", - заметил он. "По Конституции я имею право избираться на новый срок, буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию примерно так же, как заявления Байдена", - пояснил Путин. Так что пока достаточно наличия права избираться, а говорить о планах на 2024 год преждевременно, заключил он.