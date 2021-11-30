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30.11.2021 10:29
Рубрика: В мире

Распространение штамма "омикрон" спровоцировало рост одноименной криптовалюты

Текст: Юрий Когалов

На фоне новостей о выявлении в различных странах нового штамма коронавируса "омикрон" взлетела стоимость одноименной криптовалюты. Как отмечает La Figaro, до последнего времени Omicron была малоизвестна. Интерес к ней вырос после того, как Всемирная организация здравоохранения присвоила такое имя новому штамму. В результате стоимость цифровой валюты резко взлетела - за два дня в 10 раз (до почти 700 долларов).

Фото: REUTERS
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Впрочем, удержаться на пике ей не удалось, и вскоре курс Omicron упал до 350 долларов, что все равно в пять раз выше показателей прошлой недели. Создатели криптовалюты выражают надежду, что их детище "сохранит свою покупательную способность независимо от волатильности рынка".

Стоит отметить, что недавно еще одна валюта пользовалась головокружительным успехом. В конце октября на рынке появилась монета Squid coin, созданная неизвестными людьми на волне популярности южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Когда ее только выпустили, стоимость валюты составляла 70 центов, затем она выросла до 2856 долларов. Правда, после этого курс этой монеты резко обвалился - до 0,003 доллара, а создатели растворились на просторах интернета. Ждет ли Omicron такая же судьба, покажет время.

Напомним, новый штамм коронавируса был обнаружен в начале ноября на юге Африки. ВОЗ в минувшую пятницу присвоила ему имя "омикрон". Буквы греческого алфавита используются для того, чтобы не возникали негативные ассоциации с той страной, где выявляется тот или иной штамм.

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