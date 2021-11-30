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30.11.2021 15:58

Бюджет Калуги прошел публичные слушания

30 ноября состоялись публичные слушания, на которых был рассмотрен проект бюджета Калуги на 2022 год. В слушаниях приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты городской думы, руководители подразделений городской управы, представители территориальных общин и жители города.
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

Проект бюджета Калуги полностью сбалансирован, дефицит и профицит бюджета отсутствует. Общий прогнозируемый объем доходов и расходов бюджета 17 млрд. 142 млн. рублей. Бюджет сохраняет социальную направленность - 68,9 % расходов направлено на финансирование социально-культурной сферы.

Фото: Городская Дума города Калуги
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На финансирование системы образования запланировано 7 млрд. 429 млн. рублей. На реализацию программы "Социальная поддержка граждан" планируется направить 321,8 млн. рублей из городского бюджета и 2 млрд. 789,6 млн. рублей из областного и федерального бюджетов.

На капитальный ремонт многоквартирных жилых домов будет направлено 260 миллионов рублей, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 570 миллионов рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы "Развитие культуры и искусства" составит 633,5 млн. рублей. На развитие физической культуры и спорта выделяется 290,9 млн. рублей. На совершенствование и развитие улично-дорожной сети выделяется 1 млрд. 480 млн. рублей.

"Бюджет сохранил свою социальную направленность, 70% средств выделяется на финансирование образования, культуры, спорта и социальную поддержку граждан, - рассказал председатель бюджетного комитета городской думы Константин Сотсков. - В следующем году будет реализован крупный проект - реконструкция транспортной развязки на Синих мостах стоимостью порядка 500 миллионов рублей, также значительные средства выделяются на расселение ветхого и аварийного жилья, запланировано приобретение нескольких новых зданий для школ и детских садов".

Депутат Светлана Мартынова затронула вопрос создания транспортной и инженерной инфраструктуры для поселков, в которых многодетным семьям были предоставлены земельные участки.

Как пояснили представители управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, в бюджете заложены средства на разработку проектно-сметной документации, только после выполнения проектных работ будут определена точная сумма, необходимая для строительства. По предварительным оценкам, для обеспечения поселков необходимой инфраструктурой потребуется до 5 до 9 миллиардов рублей.

Фото: Калужская гордума
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"Реализация таких серьезных проектов невозможна без тщательной проработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы, - отметил Константин Сотсков. - В настоящее время городская управа ведет активную работу по поиску источников финансирования. Одномоментно выделить требуемую сумму из городского бюджета невозможно - большая часть бюджетных средств идет на финансирование социальной сферы. Мы рассчитываем на поддержку областного и федерального бюджетов".

По словам заместителя начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Дмитрий Шмакова, уже подана соответствующая заявка на использование средств федерального бюджета в размере 2 миллиардов рублей.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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