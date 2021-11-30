Большое Золотое кольцо сделают туристическим макрорегионом

На XXIV Петербургском международном экономическом форуме в июне Ростуризм и руководство девяти областей ЦФО подписали соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта "Большое Золотое кольцо России". В ноябре участники соглашения встретились в Ярославле, чтобы обсудить, как и куда двигаться дальше, чтобы формируемый вокруг московской агломерации туристический макрорегион был востребован у путешественников не точечно, как сейчас, а во всей своей целостности, стал для них постоянным источником самых разнообразных впечатлений, знаний и вариантов комфортного отдыха.

Туристам должно быть интересно начать свою поездку по БЗК, продолжить ее и потом многократно возвращаться сюда. Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

Чтобы турист хотел вернуться

К слову, к девяти областям формируемого Большого Золотого кольца (БЗК): Ярославской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской и Тульской - в Ярославле присоединилась десятая - Смоленская. Пока как полноправный (и очень активный!) участник дискуссий, а в ближайшей перспективе - официальный партнер и член турсообщества регионов. Что, безусловно, логично: новая кольцевая федеральная автодорога Р-132, получившая название в честь самого старого и известного российского турмаршрута, через смоленские земли проходит тоже. Все юридические вопросы, связанные с присоединением Смоленска к соглашению, сейчас решаются, сообщили организаторы турфорума, прошедшего в столице классического Золотого кольца.

По словам заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Елены Лысенковой, главной предпосылкой формирования БЗК стал туристический потенциал, "который заложен в каждом входящем в кольцо субъекте". И задача сегодняшнего дня - создание общей для всех, интеграционной платформы, или отраслевой карты, "со всеми слоями", чтобы понимать, что уже хорошо работает на привлечение туристов, а что необходимо построить, создать, развить, подкорректировать.

- Будь то транспортные сети - водный, автомобильный железнодорожный транспорт, веломаршруты, малая авиация и так далее; средства размещения; объекты показа и притяжения, - объясняет представитель Ростуризма. - При этом объекты притяжения будут максимально демонстрировать уникальность каждой конкретной территории, но окажутся интегрированы в общее Большое Золотое кольцо, чтобы туристам было суперинтересно начать свою поездку, продолжить ее и потом многократно возвращаться сюда. Чтобы каждый раз они уезжали с территории с ощущением, что увидели далеко не все.

Жизнь по мастер-плану

Елена Лысенкова, однако, подчеркнула, что интеграция должна происходить "не в формате направления в одну сторону и обратно", а через радиальные и сопряженные маршруты, на которых, конечно, нежелательны одинаковые или похожие музеи и события. А вот качество инфраструктуры, напротив, везде должно быть стандартизировано и соответствовать современным требованиям, чтобы швов между регионами турист не чувствовал.

- Турист не выбирает, в какой регион он едет. Он едет за эмоцией, и, конечно, мы должны снять все эти стыки в его путешествиях, чтобы, перемещаясь из одного субъекта в другой, гость отправлялся к новой точке притяжения, не видя инфраструктурной разницы, и везде получал релевантное качество. Это касается и размещения, и уникального гастрономического опыта, который может дать каждый регион, и музеев, и особо охраняемых природных территорий, ландшафтных парков и так далее, - пояснила замруководителя Ростуризма.

Чтобы решить все эти задачи, на федеральном уровне сейчас разрабатывается та самая уже упомянутая отраслевая карта, а точнее - туристическая межрегиональная схема территориально-пространственного планирования макрорегиона БЗК (мастер-план), которая должна быть готова к декабрю 2022 года. Как объяснила руководитель проекта "БЗК" проектного офиса компании "ПроГород" ВЭБ.РФ Ксения Титова, это стратегический документ, связывающий различные направления, касающиеся развития городской среды: социально-экономические и демографические вопросы, транспортную, инженерную инфраструктуру, природно-рекреационный каркас, экологию, градостроительную деятельность, инвестпроекты.

Гость на всем маршруте должен получать релевантное качество, не видя инфраструктурной разницы

- Любому инвестору тогда легко можно будет сказать: вот здесь будет построен новый туристический кластер, здесь есть возможность реализовать инвестпроект, здесь Федерация даст льготный кредит и так далее. И у бизнесмена окрепнет уверенность, что он построит объект, куда приедут туристы, рядом будет новый музей или точка притяжения. При этом за забором не появится копия этого объекта, оттягивающая турпоток, или многоэтажка, перекрывающая вид из гостиничных номеров на озеро или лес. Задача мастер-плана - определить стратегию развития туризма на территории и дальше интегрировать ее во все необходимые документы, - более наглядно объяснила Елена Лысенкова.

Поможет искусственный интеллект

Однако нет планов без расчетов. А чтобы расчеты были максимально точными, регионы начали использовать для сбора обезличенной информации о турпотоках возможности банков и операторов сотовой связи. Например, департамент туризма Ярославской области уже заключил соглашение о получении необходимых сведений с применением цифровых технологий big data (больших данных) со Сбером и МТС. По тому же пути идут и другие регионы. Правда, как выяснилось, чтобы из огромного массива этой информации проступила объективная, полная и точная картина туристических потоков и предпочтений, данных каждой отдельно взятой экосистемы будет маловато, потому что они между собой часто, что называется, не бьются.

- Мы воспользовались предложением банка и сотового оператора, посмотрели их данные, и хочу сказать, что не всегда они коррелируют друг с другом, - рассказала об опыте своего региона начальник отдела туризма департамента инвестиционного развития Смоленской области Юлия Никифорова. - Некоторые параметры великолепны, и они нам подходят. Но некоторые ситуацию не отражают совсем. Например, в нацпарке "Смоленское Поозерье" Сбер нам показал восемь тысяч туристов, тогда как уже два года число посетителей там превышает 100 тысяч. Просто в нацпарке транзакции делать практически негде, поэтому и получились такие данные.

Ярославцы с этой проблемой тоже столкнулись. По словам заместителя директора департамента туризма Максима Цветкова, по одним оценкам, в регионе очень много туристов из Нижнего Новгорода, по другим - нижегородцы не попадают даже в десятку лидеров турпотока. Согласно статинформации, полученной по старинке (об экскурсантах из музеев и клиентах из отелей), в отдельно взятом месяце - июне 2021 года - регион посетили 170 тысяч туристов. По сведениям Сбера, путешественников было 317 тысяч, МТС же дает 166 тысяч. Но поскольку оператор охватывает примерно треть рынка, цифру надо умножать на три. В итоге получается около 500 тысяч туристов.

Чтобы всю эту пока разрозненную информацию правильно сопоставить и привести к общему знаменателю, ярославцы подключили к анализу big data университетскую науку - на прошедшем турфоруме протокол о создании рабочей группы для анализа больших данных о туристических потоках подписали представители профильного департамента, банка, сотового оператора и ЯрГУ имени Демидова.

Ключевая задача сейчас - сформировать связки между областями, чтобы макрорегион стал общим

- Мы вошли в совершенно уникальное партнерство и начинаем анализировать большие данные с применением всего инструментария, которым сегодня располагают российские университеты: суперкомпьютерных технологий, технологий искусственного интеллекта, и, конечно же, экспертных оценок получаемых результатов. Все это делает возможным реальные прогнозы развития туристической индустрии и территорий, - дал оценку событию ректор ЯрГУ Александр Русаков.

Со слов и. о. директора департамента туризма Ярославской области Владимира Лысенко, регион рассчитывает получить максимально полную информацию о факторах, влияющих на турпоток, посещаемости точек показа, социальном портрете туристов (это семьи с детьми, пенсионеры или молодые люди), о том, по каким маршрутам они двигаются, из каких регионов приезжают, насколько долго остаются на территории, сколько тратят денег и так далее.

- Все это поможет нам принимать правильные и взвешенные управленческие решения, а инвесторам - отрабатывать свои бизнес-идеи и бизнес-планы, - подчеркивает Владимир Лысенко.

Поезд - это удобно

Добавим: в том числе и в рамках всего БЗК. Потому что ключевая задача для всей этой внушительной территории сейчас - сформировать связки между областями, "чтобы макрорегион стал общим". Представительница Смоленщины даже предложила все эти большие данные, недешевые для областей, обобщать на федеральном уровне, чтобы регионы могли пользоваться "какой-то основной подборкой" бесплатно.

Что же касается способов объединения, то, по мнению начальника отдела по работе с корпоративными клиентами "РЖД Тур" Ирины Федоровой, это могут быть туристические поезда - проверенный временем вариант: по СССР их когда-то ходили тысячи, есть они и сейчас. Среди востребованных в некоторых областях БЗК - Бологое - Осташков, Ярославль - Рыбинск, Великий Новгород - Углич. Недавно поезд частично связал турмаршруты Серебряное ожерелье и классическое Золотое кольцо: за два выходных дня туристы посещают на нем Великий Новгород и Псков с первого маршрута, а потом Ярославль и Рыбинск - со второго.

- Поезд - это действительно очень удобно. Он ходит без пробок, в нем комфортно. Он не обязательно должен быть дорогим, это могут быть пригородные поезда, которые для начала, например, в формате некоего туристического вагона перевозили бы туристов от региона к региону. А потом, возможно, появится какая-то хорошая схема, которая позволит туристам недорого перемещаться именно по Большому Золотому кольцу, - предложила идею Ирина Федорова.

Со своей стороны, эксперт по туризму, учредитель Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Сергей Поздняков полагает, что участникам БЗК прежде всего нужно учесть опыт классического ЗК, "потому что без осмысления проблем старого маршрута, потенциал которого не раскрыт процентов на 30-40, нельзя шагать в новый проект". А для начала нужно хотя бы по нему проехать.

- Я удивился: мы обсуждаем БЗК, а очень многие участники не были на классическом ЗК. Это нонсенс, потому что это единственный наш маршрут, которому более 50 лет. Надо понимать психологические, экономические и прочие особенности этого кольца, ведь каждый его город - город с историей, со своим лицом. Однако определенная стагнация на территориях ощущается, и понять ее причины крайне важно, - уверен эксперт.

Кстати

Ярославская торгово-промышленная палата в 2021 году в четвертый раз проводила исследование в рамках своего проекта "Золотой стандарт культуры гостеприимства", рассчитанного на 10 лет. С помощью точных методов и инструментов, в том числе замеров "тайным посетителем", оценивался уровень культуры обслуживания и комфорта на объектах туриндустрии в девяти городах классического Золотого кольца: Владимире, Иванове, Костроме, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Сергиевом Посаде, Суздале, Угличе и Ярославле. Всего была проанализирована работа 712 туробъектов (отелей, музеев, общепита, сувенирных лавок, туристско-информационных центров). По словам координаторов проекта, на всех объектах заметно улучшилась ситуация с телефонным этикетом, высокие результаты показали ТИЦы, однако остались проблемы с наличием в этих точках информации о турмаршруте Золотое кольцо, а также с доступностью объектов для маломобильных граждан. В целом же, согласно совокупному агрегированному рейтингу, лучшие результаты показали Владимир, Кострома и Суздаль, в середнячках - Ростов, Иваново и Ярославль. Оценка "есть над чем работать" - у Углича, Сергиева Посада и Переславля-Залесского. Если регионы - участники Большого Золотого кольца заинтересуются этим опытом, ЯрТПП заявила о готовности интегрировать их в проект и помогать совершенствовать на этих территориях культуру гостеприимства.