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Текст:   Ирина Огилько 
21:57 30.11.2021

Долг злостных неплательщиков за тепло в Москве составил 4,2 млрд рублей

Фото: ригорий Сысоев/РИА Новости Фото: ригорий Сысоев/РИА Новости
Фото: ригорий Сысоев/РИА Новости

Новый антирейтинг компаний, чья низкая платежная дисциплина ставит под угрозу надежное теплоснабжение столицы, опубликовала пресс-служба Московской объединенной энергетической компании.

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По данным ведомства, на первое октября долг 100 злостных неплательщиков за поставленные ресурсы составлял 4,2 млрд рублей.

"Проект "Антирейтинг должников" является эффективным инструментом, позволяющим жителям и контролирующим органам видеть проблемные места, особенно, в зонах ответственности УК-неплательщиков, - сообщил директор Филиала №11 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК" Андрей Дмитриевский. - Важно отметить, что москвичи в подавляющем большинстве случаев исправно оплачивают коммунальные услуги, но собранные средства аккумулируются на счетах управляющих компаний, а в адрес поставщика тепловых ресурсов - не переводятся". Для борьбы с неплательщиками по инициативе "МОЭК" совместно с надзорными и лицензирующими органами с рынка управления жильем Москвы были удалены самые недобросовестные управляющие компании в сфере ЖКХ. Лицензии отозваны у прежних лидеров антирейтинга - УК "Дом-Мастер" (входит в холдинг "Капитал-Инвест") и УК "Юни-Дом", каждая из которых управляла более чем 300 многоквартирными домами. В настоящее время компании признаны банкротами, в отношении их должностных лиц заведены уголовные дела. Вывели с рынка УК "Покровская" (входит в холдинг "Капитал-Инвест") и злостного неплательщика УК "Ремкомплектстрой". Остается работать ООО "Юнисервис". Долг УК на 1 октября - 231 млн рублей.

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С начала года накапливают долги и фигурируют в антирейтинге структуры группы "Маторин" - ООО "Маторин - Региональная управляющая компания" и ООО "МСК-Групп". Для защиты интересов системы теплоснабжения города "МОЭК" обратился в суд с заявлением о банкротстве этих потребителей. Задолженность контрагентов составляет 166,2 млн рублей.

Кстати, в первую сотню потребителей с наиболее низкой платежной дисциплиной по итогам 9 месяцев попали не только управляющие компании, но и другие организации. Среди них - АО "Московский комбинат хлебопродуктов" (долг 96 млн рублей), АО "Московский завод электромеханической аппаратуры" (долг 47 млн рублей) и ФГУП Экспериментальный завод "Хладопродукт" (долг 22,2 млн рублей).

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