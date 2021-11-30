Глава Липецкой области заявил о повышении зарплат бюджетникам

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выступил с инициативой увеличения оплаты труда работников бюджетной сферы региона. Предполагается индексация должностных окладов всех категорий бюджетников на 6 процентов с 1 января 2022 года.

Соответствующие изменения предлагается внести в региональный закон об оплате труда работников областных государственных учреждений: проект закона рассмотрят на ближайшей сессии Липецкого областного Совета депутатов.

- Улучшение благосостояния и повышение качества жизни населения региона - приоритетные задачи, над которыми областная власть работает постоянно. Рост заработной платы - один из важнейших аспектов в этом направлении нашей деятельности, - отметил Игорь Артамонов.

На повышение заработной платы планируется выделение более двух миллиардов рублей.