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30.11.2021 15:26

Глава Липецкой области заявил о повышении зарплат бюджетникам

Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов выступил с инициативой увеличения оплаты труда работников бюджетной сферы региона. Предполагается индексация должностных окладов всех категорий бюджетников на 6 процентов с 1 января 2022 года.

Фото: Администрация Липецкой области
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Соответствующие изменения предлагается внести в региональный закон об оплате труда работников областных государственных учреждений: проект закона рассмотрят на ближайшей сессии Липецкого областного Совета депутатов.

- Улучшение благосостояния и повышение качества жизни населения региона - приоритетные задачи, над которыми областная власть работает постоянно. Рост заработной платы - один из важнейших аспектов в этом направлении нашей деятельности, - отметил Игорь Артамонов.

На повышение заработной платы планируется выделение более двух миллиардов рублей.

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