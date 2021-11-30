Как швейцарский инженер Йорг Дусс построил образцовую русскую деревню

Сначала Йорг Дусс ничего не понимал. Люди на его глазах бросали фантики от конфет прямо на тротуар. Он бегал за ними, поднимал эти фантики и жестами объяснял, что так нельзя. Потом понял: не надо злиться на русских - они столько перенесли за последние сто лет, что не ему, гражданину Швейцарии, учить их.

20 франков для счастья

Йорг приехал в Россию в 1997-м, когда многие отсюда уезжали. В тарусском общежитии, где разместили швейцарского специалиста по деревообработке, выпускника одного из лучших европейских вузов, выбравшего в качестве постдипломной практики обучение студентов тарусского профлицея работе на современных станках, на завтрак была картошка, кусок черного хлеба и чай. На обед и ужин - то же самое. В качестве десерта иногда давали луковицу. В общаге за неуплату часто отключали отопление, по комнате ночью бегали крысы, а спать швейцарцу приходилось на полу: не было лишних коек. На всю Тарусу тогда был один компьютер - в Сбербанке.

УАЗ-"буханку" Йоргу Дуссу подарил вице-президент крупного банка. Фото: Сергей Михеев/РГ

Вопросу, а не захотелось ли ему после всего увиденного домой, Йорг удивляется.

- Как домой?! Наоборот. У меня возникло другое: как это люди так живут? Надо что-то делать!

Он помнил, как в детстве мать каждое Рождество приглашала в дом одиноких соседей, которым не с кем было праздновать, - и Дусс в общаге организовал для нищих студентов праздник: купил торт, газировку и небольшие подарки - блокнотики, ручки, самое простое. Приехав домой, он рассказал, как на 20 франков осчастливил 50 человек. И тогда его друг вытащил из кармана свои 20 франков и сказал: сделай это еще раз. С этого и начался фонд "Радуга Тарусская", и все 20 лет своего существования он пополняется деньгами обычных швейцарцев, которые в Тарусе идут на продукты для школьных столовых и детсадов, на помощь пенсионерам и малоимущим.

Русский же человек, считает Йорг, живет свободно, спонтанно, не завтра, а сейчас! Фото: Сергей Михеев/РГ

Русские университеты

От Тарусы до деревни Лаговщина можно доехать за полчаса, но асфальтовая дорога перешла в гравийную, потом в грунтовую, и вот дуссовский УАЗ-"буханка" уже ревет, выкручиваясь из ям и подлетая на колдобинах.

Когда в дефолт его строительная фирма в Москве закачалась, Йорг понял, что "надо что-то делать", и захотел покрепче встать ногами на землю, благо в России ее, в отличие от Швейцарии, много. На 23 гектарах бывших пашен заброшенной Лаговщины Дусс и его работники взялись вырубать березы и ели, раздавая дрова соседним деревням. Потом появились шесть кур и один петух.

…По-русски Йорг говорит быстро, отчетливо, с легким акцентом. Во-первых, у него тут были хорошие педагоги: рабочие в столярной мастерской учили ничего тогда не понимавшего швейцарца по-своему. "Эй, с…а, мать твою, дай хлеба, пожалуйста", - вежливо улыбался он тогда, приходя в магазин. Во-вторых, у человека, закончившего хороший технический вуз, отличная память, а Йорг слушал и как говорят бабушки, и тарусские художники, и олигархи, в чьих особняках его бригада делала ремонты, чиновники и заключенные "на зоне", где он организовал один из проектов фонда. Швейцарец говорит, что сегодня и сны он видит на русском, и думает по-русски. А приезжая в Швейцарию, уже начинает чувствовать себя неуютно.

В хозяйстве Дусса сейчас около 20 работников. Фото: Сергей Михеев/РГ

- Йорг, считается, что в России не продохнешь от бюрократии, шагу не ступишь без бумажки…

- А в Швейцарии не разрешают в лес ходить каждый день. Если грибов собрал на три штуки больше, чем разрешено, - штрафуют. Рыбу лови строго на определенном тебе участке, жарить мясо у своего дома нельзя - мешаешь соседям…

Русский же человек, считает Йорг, живет свободно, спонтанно, не завтра, а сейчас! Самый хороший праздник - неожиданный, а не запланированный за полгода.

С женой Натальей и детьми. Дусс с немецкой педантичностью планирует работу своего хозяйства и обустраивает его: Наталья - левша, и потому холодильник на кухне стоит слева… Фото: Сергей Михеев/РГ

Каждому теленку - домик

Любовь к неожиданным радостям и ненависть к зарегулированному бытию не мешает Дуссу с немецкой педантичностью планировать работу своего хозяйства и обустраивать его.

Усадьба в Лаговщине превратилась в целую деревню. Фото: Сергей Михеев/РГ

Вокруг швейцарского инженера в Лаговщине выросла уже целая деревня - с гостевыми и рабочими домами, детской площадкой, баней, конюшней, теплицами, разделочными цехами. У каждого теленка в Лаговщине свой летний домик. В хлеву его поят дождевой водой, собираемой в стоящие у каждого дома баки, в каждый загон проведены водопроводы с хитрыми краниками, на которые рогатые сами нажимают носом и получают свое питье. Площадка для спонтанных пикников стоит на огромном резервуаре с той же водой, припасенной на случай пожара. На крышах амбаров и хранилищ лежат целые поля солнечных батарей. Жена Дусса и мама четверых его детей Наталья - левша, и потому холодильник на кухне стоит слева…

Йорг Дусс: "Как бы ты себя ни чувствовал, надо встать и доить корову, вести ее на выпас и делать еще кучу дел. Если ты один - это трудно, иногда невозможно. А если нас много - помогут". Фото: Сергей Михеев/РГ

В хозяйстве Дусса сейчас около 20 работников, но если вдруг не хватает рабочих рук, Йорг оставляет компьютер, на котором вычерчивает проект будущего Дома культуры или готовит доклад для попечителей "Радуги Тарусской", и идет с работниками расчищать хлев или копать канаву под кабель для садовых светильников. Потом каждый расходится по своим делам - Олег, плотник из Тарусы, много лет работающий с Йоргом, идет на стройку, Герман, пришедший из приюта для бездомных, - к животным, Наталья с подругой Людмилой - в молочный цех.

Площадка для пикников устроена в Лаговщине на резервуаре с водой для тушения пожаров. Фото: Сергей Михеев/РГ

Завтрак, обед и ужин в Лаговщине строго по расписанию. В просторной столовой деревни мы обедали сидя на стульях, Дуссом спроектированных или сделанных его руками на станках, что он устанавливал в Тарусе, заедая суп хашлама на здешней баранине адыгейским сыром из здешней сыроварни.

Рецепт: Суп хашлама на баранине

Его в Лаговщине варит сестра тещи Йорга Дусса Альбина Яковлевна.

Готовится хашлама так.

Баранью кость с мякотью уложить на дно казана, приправив зеленью и перцем. На мясо - нарезанные лук и морковь, пополам разрезанную картошку, сладкий перец, томаты. Залить водой, которая должна покрывать верхний слой. Довести до кипения и на слабом огне томить 2,5-3 часа.

Завтрак, обед и ужин в Лаговщине строго по расписанию. Фото: Сергей Михеев/РГ

Кто в Лаговщине живет

В хозяйстве Йорга Дусса есть коровы, куры, козы, овцы, кролики, пчелы. На территории деревни есть даже небольшой цех, в котором делают экологически чистые колбасы, которые Дусс возит в Москву для "очень высокопоставленных господ".

В хозяйстве Йорга Дусса есть коровы, куры, козы, овцы, кролики, пчелы. Фото: Сергей Михеев/РГ

Уход за животными - одно из важнейших дел в Лаговщине. "Как бы ты себя ни чувствовал, надо встать и доить корову, вести ее на выпас и делать еще кучу дел, - говорит Йорг. - Если ты один - это трудно, иногда невозможно. А если нас много - помогут".

У каждого теленка в Лаговщине свой летний домик. Фото: Сергей Михеев/РГ

Кстати

Кому светит "Радуга Тарусская"

Фонд "Радуга Тарусская" построил четыре школьные столовые, детский сад, клуб пенсионеров, сейчас кормит 604 школьника, помогает многодетным и нуждающимся. В Тарусе работает бесплатный магазин секонд-хенда от фонда, в больнице есть социальное койко-место для бездомных. Во время самоизоляции, когда многие лишились работы, нуждающимся развозили продуктовые наборы.