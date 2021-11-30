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30.11.2021 10:54

Лесная отрасль столкнулась с дефицитом кадров

Текст: Константин Лашкевич (генеральный директор лесопромышленного холдинга)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 271(8622)
Потребность лесной отрасли страны в персонале с высшим и средним профессиональным образованием оценивается в 12 тысяч человек. Учебные же заведения сегодня по лесным направлениям выпускают около трех тысяч молодых специалистов в год. И даже эти немногочисленные выпускники не хотят работать, что называется, в поле - они настроены на офисную, административную работу. Но, несмотря на профильное образование, как управленцы они малоэффективны. Отрасли необходимы люди, которые понимали бы, как в современных реалиях управлять производством, используя современные технологии и цифровизацию. Таких специалистов - готовых оперативно влиться в работу без дополнительного обучения и подготовки со стороны предприятия - нет. Одна из причин - оторванность академического образования от практики.

Есть и ряд других проблем. Так, в системе высшего образования связанные с работой в лесной отрасли профессии принадлежат к укрупненной группе специальностей "сельское, лесное и рыбное хозяйство", а некоторые раскиданы и по другим группам. Эксперты считают, что лесное обучение логичнее и эффективнее было бы вынести в отдельную группу. Слияние высших учебных заведений серьезно отразилось на подготовке профильных кадров: в России остались три специализированных вуза и около 20 учреждений среднего профильного образования. Для сравнения: в советской системе образования было 13 лесных вузов и порядка 50 техникумов.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
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Дефицит компетентных и эффективных кадров в лесной отрасли свойствен всем уровням: от рядовых специалистов до руководителей. Особенно сложная задача - найти людей для работы непосредственно в лесу. Ведь, как правило, это сложная, удаленная от семьи вахтовая работа. Мало кто согласен на такие условия.

Завлекать молодые кадры большими деньгами - задача не из простых. В первую очередь потому, что лесная отрасль не отличается высокой маржинальностью. Особенно это очевидно на фоне конкуренции, например, с добывающими отраслями. При нехватке персонала руководители лесных предприятий не могут просто взять и повысить зарплаты в полтора раза, как делают их коллеги из добывающих отраслей. В лесном деле, помимо большой налоговой нагрузки, есть дополнительные платежи, связанные с экспортными пошлинами, содержанием лесов, а также рентные платежи по пользованию лесом. Поэтому ситуация с кадрами достаточно сложная, и приходится все больше использовать труд мигрантов.

Дефицит компетентных кадров в лесной отрасли свойственен всем уровням

К тому же вопрос оплаты труда упирается в квалификацию специалистов. До тех пор, пока она на низком уровне, предложения высоких зарплат от работодателей не последует.

Для решения проблемы нехватки кадров необходимо развивать государственно-частное партнерство (ГЧП) в сфере образования. Студентам необходимы практические знания, а также умение и опыт работы с современным оборудованием и техникой, используемыми на производстве. Необходима синергия лесных университетов и предприятий, потому что мы не умеем учить, это не наша специализация, но отрасль заинтересована в эффективных кадрах. Поэтому предлагаю ведущим лесным вузам страны и крупным предприятиям лесной отрасли объединиться и создать цифровой университет по всем лесным специальностям, в котором соединятся лучшие теоретические и практические знания.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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