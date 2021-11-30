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Рубрика: Культура

Литературный диалог культур

Московская международная книжная ярмарка стала одним из самых ярких культурных событий 2021 года
Российская газета - Спецвыпуск № 271(8622)
Более десяти лет "Международная издательская компания "Шанс" презентует российской читательской аудитории литературное наследие Поднебесной.
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

Это издательство переводит, адаптирует и издает все жанры китайской литературы, включая научно-популярную, художественную, детскую, учебную и справочную.

Представлен китайский перевод книги патриарха Кирилла

По данным "Российской книжной палаты", издательство "Шанс" - крупнейшее в своем сегменте на российском рынке. Основной его целью является популяризация китайской культуры в России и на постсоветском пространстве - у компании есть собственные представительства в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии.

"Шанс" регулярно участвует в ведущих российских и международных книжных выставках и конкурсах, где книги издательства регулярно получают высокие оценки и награды. Так, в 2021 году четырехтомник "История китайской цивилизации" стал лауреатом конкурса Лучшие книги года АСКИ в номинации "Лучшее издание, вносящее вклад в диалог культур".

В минувшем сентябре издательство традиционно приняло участие в Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ), которая стала одним из самых ярких культурных событий 2021 года.

На этот раз "Шанс" представлял не только собственный стенд, но и стенд "Китайской импортно-экспортной издательской корпорации": коллеги из Поднебесной специально для выставки доставили в Россию большое количество книг различных китайских издательств.

На выставке состоялось более 300 мероприятий, в число которых вошли презентации книг китайской литературы "Шанс": "Чтецы" автора Дун Цин, "Путешествие на Запад" и "Троецарствие" (одни из знаменитых китайских классических романов, изданных в пересказе для детей), "Революционеры" Хэ Цзяньмина и, конечно же, серия "Читая Си Цзиньпина".

Фото: Медиакорпорация Китая

В общей сложности на стенде издательства было представлено более 1000 книг, среди которых: "Си Цзиньпин и политика реформ и открытости" Шэнь Хайсюна, "Пейзажи этого края" Ван Мэна, "Железное свидетельство: новые архивные материалы о вторжении Японии в Китай, обнаруженные в провинции Цзилинь" Чжуан Яна, "Пустая гора" Чжуан Яна, "Цвет сычуаньской оперы" автор Ду Цзяньхуа, "Истории из уст Си Цзиньпина", "Ключевые слова Си Цзиньпина" "Чжоу Эньлай, мой Седьмой папа" Чжоу Эрлю, "18 лекций о Дуньхуане" Жун Синьцзяна, "Шелк Шелкового пути" Чжао Фэна, Большая китайская энциклопедия 3-й и 4-й тома, детские издания и многие другие.

34-я ММКЯ вновь показала, что книги китайских авторов пользуются большим спросом у российских читателей - это дает издательству "Шанс" огромный стимул продолжать развивать собственный проект "Китайская книжная полка". Его основной целью является визуальная индивидуализация ассортимента китайской литературы в специализированных местах продаж, вузах, значимых культурных объектах и общественных пространствах по средствам промоконструкций или индивидуальных книжных выкладок.

Стоит также отметить, что пекинское представительство компании "Шанс" активно занимается популяризацией русской литературы в Китае: переводит, адаптирует и издает книги русских авторов на китайском языке. Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что российско-китайские отношения успешно складываются не только на дипломатической арене. Диалог культур посредством литературного обмена является важным ключом к взаимопониманию между странами и достижению общих целей.

Фото: Медиакорпорация Китая

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