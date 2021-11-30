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30.11.2021 13:55
Рубрика: Общество

Московскую канатную дорогу закрыли до хорошей погоды

Текст: Ирина Огилько

С улучшением погодных условий канатная дорога продолжит свою работу. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе канатной дороги.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Закрыли дорогу около 13:00 из-за сильного ветра и усиления осадков. "В районе Воробьевых гор порывы ветра достигли 20 м/с, поэтому было принято решение остановить канатную дорогу. Она вновь продолжит работу с улучшением погодных условий", - сообщила пресс-служба канатной дороги "РГ".

Ранее комплекс городского хозяйства столицы предупредил москвичей о том, что лучше не выходить на улицу. Департамент транспорта спрогнозировал в вечерние часы из-за гололедицы девятибалльные пробки на дорогах. Напомним, что временно закрыты Московский зоопарк и парки города.

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