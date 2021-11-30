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30.11.2021 23:12
Рубрика: Власть

Москва признана первой в Европе по инновациям, обеспечивающим устойчивость к Covid-19

Текст: Любовь Проценко
Среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости к коронавирусу, Москва признана первой. А в мире она уступили лишь Нью-Йорку и Сан-Франциско. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС

"Москва признана первой среди европейских городов в рейтинге инноваций, помогающих в формировании устойчивости к коронавирусу. Она опередила Лондон и Барселону. Среди мировых мегаполисов российская столица занимает третью строчку - после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Пятерку замыкают Бостон и Лондон. Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink", - говорится в сообщении.

Фото: iStock
В Москве вырос сегмент гибких офисных пространств

Таких высоких показателей Москве помогли добиться около 50 передовых решений, которые применяются для борьбы с распространением коронавируса. Среди них - алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. С помощью этой методики рентгенологи провели более 3 миллионов исследований. Еще одно инновационное решение - облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании, фармакологические производства и сайты. Высокие технологии помогают российской столице адаптировать жизнь горожан во время пандемии. Это проекты в сфере умного туризма, электронной коммерции и логистики, а также дистанционной работы и онлайн-образования.

Уточняется, что эксперты агентства StartupBlink оценивали принятые в Москве меры с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику.

"В борьбе с коронавирусом Москва отказалась от крайностей. Ставку сделали на профилактику: увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, развивали возможности телемедицины. Московская система здравоохранения за время пандемии накопила достаточно большой запас прочности, который позволяет не останавливать плановую и экстренную помощь даже в периоды пиков заболеваемости COVID-19. Столица поддерживает бизнес, выделяя субсидии и предоставляя льготы. В этом году мерами поддержки воспользовалось около 25 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса", - поясняется в материале.

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