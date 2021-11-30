Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

В некоторых районах Москвы начался снег с дождем, ветер достигает 25 м/с. К вечеру обещают снегопад и резкое похолодание. Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале посоветовал москвичам пересесть на общественный транспорт.

К вечеру температуру воздуха опустится до -3, а на дорогах будет сильная гололедица. "Советуем выбирать общественный транспорт, - сообщает департамент транспорта. - А если без машины никак, просим водителей держать дистанцию, снижать скорость и не отвлекаться на гаджеты. Дороги сегодня будут очень загружены - до 9 баллов".

Также воителям посоветовали планировать поездки на более позднее время: к 21 часу погода не улучшится, но на дорогах будет свободнее.

Пешеходов попросили быть особенно осторожными. А общий совет для всех, кто находится в столице, - если можете, останьтесь дома. Так коммунальная техника сможет быстрее справиться с последствиями снегопада: расчистит дороги и обработает тротуары.