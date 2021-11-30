Москву накрыл мощный ливень

Около полуночи в Москву пришел ливневый циклон "Бенедикт", который резко изменил характер погоды.

В эти минуты дожди пришли на большую часть Москвы и Подмосковья. На дорогах столицы замечена спецтехника, бригады аварийных служб готовы в случае необходимости ликвидировать возможные подтопления.

По прогнозам синоптиков, за эту ночь в Москве может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков. Ближе к утру дождь может смениться снегом. Также не исключается понижение температуры, которое может привести к гололедице. Все коммунальные службы города продолжают работу в усиленном режиме.