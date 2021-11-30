Наркодилер в Подмосковье пытался сбыть более 600 граммов героина

В Мытищах на улице Летная полицейские задержали наркодилера - 41-летнего уроженца ближнего зарубежья.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что при личном досмотре в его сумке обнаружен полиэтиленовый пакет с 20 расфасованными свертками. Экспертиза выяснила, что изъятое является наркотическим веществом - героином, общей массой более 3 граммов.

Провели и осмотр его жилища. Там обнаружили еще 25 свертков, электронные весы и фасовочные материалы. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим веществом - героином, общей массой более 600 граммов. Задержанный взят под стражу.