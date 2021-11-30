Почему гипермаркеты проигрывают дискаунтерам борьбу за трафик

Пандемия ускорила процессы, связанные с сегментацией рынка розничной торговли. При этом классические гипермаркеты стали заметно проигрывать дискаунтерам в борьбе за трафик. Активно растут те торговые сети, которые реализуют самую привлекательную для покупателей ценовую политику. Согласно имеющимся у меня данным, самый высокий годовой прирост оборота показала сеть "Светофор". Это жесткий дискаунтер.

В условиях борьбы за кошельки клиентов компании стараются экономить на всем. И скептики полагают, что это может сказаться на темпах цифровизации традиционного ретейла (и без того невысоких). Ведь внедрение высоких технологий требует достаточно серьезных и длинных инвестиций.

Но инновации должны рассматриваться бизнесом не как некая самоцель, а как реальная возможность для получения дополнительных доходов. Цифровые решения приближают качество обслуживания в обычной рознице к уровню онлайн-платформ. Электронные ценники и система динамического ценообразования, машинное зрение и управление вниманием, "умная" навигация и другие сервисы позволяют значительно улучшить взаимодействие торговых сетей с клиентами, выстраивая новые цепочки продаж.

Упомянутые технологии изначально внедрялись как инструмент оптимизации бизнес-процессов. Так, торговые сети "Красный Яр" и "Батон" в этом году выстроили в нескольких магазинах инфраструктуру электронных ценников. В торговой точке ежедневно менялось от 500 до тысячи ценников. Замена одного из них вручную занимала в среднем 52 секунды, то есть в месяц на эту рутину в каждом магазине тратилось более 170 часов рабочего времени. Сеть "Лента" автоматизировала управление промо-выкладкой fresh-продуктов, а также внедрила портативные сканеры товаров. "Магнит" применяет искусственный интеллект для анализа поведения потребителей, а X5 уже несколько лет использует компьютерное зрение для контроля планограмм.

Адаптация цен к конкретным условиям повышает эффективность магазина

Как бы дисциплинированно ни работал персонал, зачастую человеческий фактор приводит к негативным последствиям. Например, сотрудник, занятый решением нескольких задач, может не успеть вовремя заменить вручную бумажный ценник на рейке. В итоге на кассе возникает конфликтная ситуация, когда стоимость товара в информационной базе магазина расходится с тем, что покупатель прочел у полки. При использовании электронных ценников это исключено.

Внедрение алгоритмов искусственного интеллекта позволяет реализовать в рамках торговой сети еще один важный сервис - динамическое ценообразование, позволяющее определять оптимальную цену товара для каждого магазина. Система основывается на анализе исторических данных о продажах ретейлера, ценах закупки товаров и обогащении данных за счет мониторинга других сетей. Учитывается большое количество факторов, связанных с каждой торговой точкой: целевая аудитория, спрос, конкурентная среда вокруг магазина и другие. Адаптация цен к конкретным условиям повышает эффективность магазина.

Но хотя традиционный ретейл и перенимает активно технологии интернет-магазинов, надо понимать, что онлайн-коммерция - это лишь удобный канал продаж, не более. Рост маркетплейсов происходит на фоне антиковидных ограничений, но при их снятии многие потребители могут вернуться к офлайн-покупкам. Кроме того, в нашей большой стране интернет-сервисы, в том числе касающиеся продажи продуктов, работают не везде. Потому в обозримом будущем о поглощении офлайн-магазинов онлайновыми говорить не приходится.