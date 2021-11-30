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30.11.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Появилась возможность на Новый год объехать пять городов

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Этой зимой туристический сезон решительно ломает старые традиции и тенденции. Путешественникам, которые встречали Новый год в поезде, раньше сочувствовали. Теперь им, возможно, будут завидовать.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Открылись продажи билетов на новый железнодорожный новогодний круиз "Величие Севера" по маршруту Москва - Великий Новгород - Рускеала - Архангельск - Великий Устюг - Кострома - Москва. Круиз начнется в полдень 31 декабря, а завершится вечером 4 января, сообщили в компании "РЖД Тур".

Фото: скриншот/ мечта путешественника/ youtube.com
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В Великом Новгороде путешественники смогут насладиться новогодним шоу "Чародеи" в зимней избе, диковинными яствами со скатерти-самобранки и волшебным сюрпризом от Деда Мороза. Помимо этого, гости смогут попробовать натуральные фермерские продукты по старинным новгородским рецептам.

На второй день круиза поезд прибудет на станцию Горный парк Рускеала. Во время обзорной экскурсии туристы смогут увидеть эту потрясающую по красоте достопримечательность Карелии, которая имеет трехвековую историю. Ее по праву называют жемчужиной Северного Приладожья.

Третий день круиза будет посвящен Архангельску - старинному поморскому городу, насчитывающему пять веков истории, родину северной русской культуры и традиций. Мало кто знает, что именно в Архангельске в 1693 году прогремел первый новогодний фейерверк в России.

Гостей ждет пешеходная прогулка по заповедной улице старого Архангельска. Здесь представится возможность загадать желание у памятника Степану Писахову и сфотографироваться с Сеней Малиной на огромном северном налиме.

На четвертый день пути участники круиза увидят Великий Устюг с его соборами, церквами, храмами, музеями и купеческими домами. "Гвоздем программы" станет посещение официальной резиденции Деда Мороза.

На пятый день круиза поезд прибудет в жемчужину Золотого кольца России, сырную столицу с прекрасно сохранившейся архитектурой XVIII-XIX веков - город Кострому. Здесь гостей также ожидают новогодние чудеса - например, встреча с ледяной красавицей Снегурочкой и экскурсия в ее терем.

"В составе поезда вагоны люкс, СВ, купе, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами и розетками для зарядки гаджетов, - отметили в РЖД. - Второй рейс круизного туристического поезда "Величие Севера" запланирован на 5 января".

Справка "РГ"

Железнодорожный туризм начал активно развиваться во времена СССР. Центральным советом по туризму и экскурсиям вместе с Министерством путей сообщения (МПС) в 60-х годах минувшего века было сформировано пять турпоездов, которые обслуживали более 2000 человек.

Фото: iStock
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К 1983 году было уже 1600 туристских рейсов, услугами которых пользовалось более 650 тысяч человек. При этом продолжительность путешествий составляла от 1 до 30 дней. Самым популярным и знаменитым считался маршрут "Транссоюзное железнодорожное путешествие". Он начинался во Владивостоке и проходил через Сибирь, Москву, Ленинград, Ригу, Таллинн, Вильнюс, Киев и Крым.

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