Производители свинины испугались импортных поставок мяса

Решение об импорте 100 тысяч тонн свинины в первые шесть месяцев будущего года российские производители мяса назвали холодным душем для отрасли и поводом для детального разбора ситуации на профильном рынке. Эксперты от АПК уверены, что возобновление импортных поставок вкупе с другими факторами может поставить отрасль на грань выживания. Своим видением ситуации они поделились на прошедшем в Белгороде форуме, посвященном развитию агрохолдингов.

От импорта к экспорту и обратно

Производители свинины прекрасно помнят те времена, когда Россия считалась лидером - импортером этого мяса, сотни тысяч тонн которого ввозились на отечественный рынок. Однако последнее десятилетие российский агропромышленный комплекс постепенно и уверенно наращивал производство свинины, и уже в 2018 году страна сама смогла обеспечивать себя ею. Теперь эксперты от отрасли называют это первым рекордом - не только производственным, но и психологическим. Ведь необходимость в зарубежных поставках и, как следствие, зависимость от цен на них попросту отпала.

В эти же годы российские производители свинины начинают заявлять о себе на мировом рынке, тесня предприятия из других стран. В результате - в минувшем году отечественное животноводство стало одним из лидеров экспорта свинины, заняв место в топ-10. И это еще один рекорд.

Такой рост производства не мог не отразиться прежде всего на внутреннем потреблении. Эксперты не без удовлетворения констатируют: в прошлом году потребление свинины в среднем на каждого россиянина достигло максимальных 28 килограммов в год.

Решение о возобновлении импорта свиного мяса на российский рынок руководитель Национального союза производителей свинины Юрий Ковалев называет переломным моментом, за которым могут последовать малоприятные события.

Аналитик отмечает: как только это решение было опубликовано, цены на рынке рухнули. Негатива добавил и тот факт, что полному отсутствию импорта предшествовала напряженная работа всей отрасли, которая и теперь не изменила ни темпа роста производительности, ни стремления к дальнейшему лидерству.

- Сколько мы боролись, чтобы защитить свой рынок, а теперь снова добровольно возвращаемся к импорту, - с сожалением констатировал Юрий Ковалев.

Впрочем, он же и называет возможные предпосылки для такого решения. Скорее всего, поводом пересмотреть отношение к импорту стали ситуативные потери свиноводческого комплекса. В частности, из-за аномальной жары нынешнего года и африканской чумы. Первый фактор незначительно снизил продуктивность производства отрасли, второй же истребил значительную часть поголовья. Юрий Ковалев отмечает, что инфекция нанесла самый большой урон как раз в регионах Центральной России, где статистика по АЧС неутешительна. Впервые за последние пять лет отрасль выдала показатель в минус 0,1 процента по производству свинины по итогам года, а в сентябре - так и вовсе минус семь процентов.

- Это и стало своеобразным холодным душем, - отмечает Юрий Ковалев. - Еще одну цифру приведу. Если с 2008 по 2020 год мы уничтожили два миллиона свиней из-за АЧС, то с 2020-го и часть 2021-го - миллион. В результате в нынешнем году мы потеряем 250 тысяч тонн свинины.

Завоевать рынки

Однако, как отмечают аналитики, с решением об импорте даже в таких условиях спешить не стоило. Ведь даже те компании, которые понесли потери из-за АЧС, или те, которые не сумели оперативно нарастить поголовье, соседствуют с более успешными свиноводческими гигантами, которые не медлят в своем развитии.

В прошлом году потребление свинины в среднем на каждого россиянина достигло максимальных 28 килограммов в год

Так, белгородский агропромышленный холдинг "Агро-Белогорье" на базе которого и состоялся форум, не только достигает запланированных производственных показателей, но и продолжает планомерные инвестиции в научные изыскания по улучшению генетики животных, их продуктивности, вкладывает средства в цифровизацию производственных площадок, внедрение искусственного интеллекта.

Глава компании "Матрица" Михаил Королев отмечает, что вложения в цифровизацию - общий и яркий тренд в отрасли. Ведь таким образом снижаются риски, которые предполагает человеческий фактор. Благодаря новым технологиям можно контролировать состояние буквально каждого животного и оперативно реагировать на негативные сигналы.

Вертикально интегрированные агрохолдинги, где контролируется весь процесс производства мяса от поля до прилавка, также стали больше внимания уделять маркетинговым стратегиям. Член Гильдии маркетологов Елена Пономарева, изучив как многообразие продуктов из мяса от ведущих производителей свинины, так и особенности упаковки, констатировала: если раньше последней уделялось не такое уж большое внимание, то теперь все изменилось.

- Для каждой аудитории - своя упаковка, - говорит она. - Например, большая часть потенциальных покупателей живет в крупных населенных пунктах, столицах. Поэтому на упаковке с мясом или мясными продуктами появляются слоганы "Еда большого города". И они работают.

Сами производители мяса отмечают: все это - от цифровизации производства до рекламных компаний - направлено на завоевание рынка, и в первую очередь - отечественного. Конкуренция уже обострена, ведь производство растет, однако этот процесс усугубится даже тем небольшим объемом импорта, который возобновится в январе. Ведь животноводческие холдинги уже к концу года покажут рост производства, который позволит нивелировать потери от той же АЧС.

Риск - дело безысходное

Юрий Ковалев отмечает, что последние льготные кредиты, выданные агрохолдингам в 2018 году, позволяют прогнозировать десятипроцентный прирост производства ежегодно в среднесрочной перспективе и будут влиять на отрасль до 2023 года как минимум.

- Компании взяли тогда порядка 250 миллиардов рублей, - отмечает Юрий Ковалев. - Бизнес обладает способностью все время развиваться, и это нормально. Однако прирост от пяти до 10 процентов ежегодно будет создавать риск перенасыщения внутреннего рынка. А уже это грозит обвалом оптовых цен.

Последствия этого уже известны. При этом эксперты, вспоминая аналогичную ситуацию перенасыщения, возникшую несколько лет назад, уже не надеются на экспорт, спасший отрасль тогда. Поставки свыше 200 тысяч тонн свинины - а по сути, субпродуктов, которые не так уж востребованы российским покупателем, - не только сделали страну лидером экспорта продукции АПК, но и позволили агрохолдингам заработать с учетом благоприятного для этого валютного курса.

Впрочем, Юрий Ковалев отмечает, что широкая география поставок российской свинины не гарантирует ровным счетом ничего. Ведь самые крупные объемы идут всего в четыре пункта: во Вьетнам, в Гонконг, на Украину и в Беларусь. Пока они перетягивают на себя 90 процентов экспортных объемов российской свинины.

- Да, мы завоевали вьетнамский рынок. Там приняли нашу регионализацию, и предприятия наращивали поставки. Если в январе прошлого года свинину продавали лишь два предприятия из России, то в декабре число поставщиков выросло до 20. В прошлом году Россия и Бразилия занимали по 25 процентов рынка Вьетнама, в этом - наши производители самостоятельно занимают уже 40 процентов, - отмечает глава Национального союза свиноводов. - Однако рынок Вьетнама не такой уж большой, как нам раньше казалось. Китай же для нас по-прежнему закрыт. И если хотя бы в одной из названных точек возникнет какая-то проблема и экспорт прекратится, то освобожденный объем останется на внутреннем рынке, продолжая перенасыщать его.

Без зерна и топлива не уедешь

Экспортный фактор - лишь один из немногих, которые влияют на развитие отрасли свиноводства и переработки мяса. Аналитики уже отмечают, что себестоимость продукции постоянно растет. Только в этом году показатели подорожания варьируются от 25 до 30 процентов. Первое, о чем говорят эксперты, - рост цен на зерно.

- Дешевого зерна уже не будет, - уверен Юрий Ковалев. - Если раньше мы говорили о 13 рублях за килограмм, то теперь ведем речь о 15, а некоторые закладывают в бюджеты и все 16 рублей.

В этой ситуации выиграет тот, кто имеет собственный земельный портфель, применяет цифровые технологии обработки почвы, повышает плодородие и использует зерно для своего же производства кормов с четким пониманием конверсии последних. Вертикально интегрированные холдинги Черноземья в этом отношении выглядят более или менее защищенными. Однако их представители в кулуарах форума напомнили еще и о росте энерготарифов и цен на топливо, необходимости постоянного обновления техники - как для земледелия, так и для переработки мяса в конечный продукт, - а также о множестве сопутствующих факторов, которые могут влиять на выручку и прибыль предприятий. При этом все прекрасно понимают: если рынок свинины будет перенасыщен, цена на нее продолжит падать.

- Нам предстоят сложнейшие два-три года. Сильные компании начнут поглощать слабых, - прогнозирует Юрий Ковалев. - И мы будем беспокоиться не о том, что нам может не хватить мяса. Мы будем заниматься спасением предприятий.