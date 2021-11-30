Россияне стали чаще покупать онлайн предметы роскоши

Несмотря на разговоры о коронакризисе, потребление товаров и услуг премиум-класса в РФ продолжает развиваться. Если в 2020-м в некоторых сегментах рынка luxury наблюдался спад из-за закрытия офлайн-магазинов, то теперь предметы роскоши и премиальные услуги можно легко купить и в Сети. Аналитики платежного сервиса ЮKassa (входит в экосистему Сбера) изучили покупки россиян в январе - октябре 2020 и 2021 годов на суммы от 50 тысяч рублей и выше и выяснили, что же люди приобретают.

В выборку попало около шести миллионов транзакций на 160 тысячах российских и иностранных сайтов.

Более всего - в шесть раз - выросло число покупок на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей. Аналогичную динамику показали обороты интернет-магазинов и количество покупателей в этой категории. Наиболее резкий скачок произошел в сегменте дизайнерской одежды и обуви от популярных домов моды. Число покупок здесь увеличилось в 19 раз по сравнению с сопоставимым периодом 2020 года. Спрос на дорогие авиабилеты вырос почти впятеро. К слову, в полмиллиона рублей может обойтись как комфортабельный полет на двоих в экзотическую страну, так и путешествие семьей на "наш" юг откуда-нибудь из Заполярья. Правда, в последнем случае потребуется целая пачка билетов на разные рейсы, так что в статистику Юkassa такие расходы вряд ли входят. Спрос на премиальные услуги страхования вырос за год в 2,5 раза.

В ценовом диапазоне от 100 до 500 тысяч рублей число покупок и плательщиков удвоилось. При этом в три с лишним раза выросло количество заказов на турпутевки и бронирование отелей, образовательные услуги, премиальную бытовую технику и электронику.

Спрос на товары и услуги стоимостью от 80 до 100 тысяч рублей увеличился на 64 процента. Здесь речь идет в основном о покупках вещей в ломбардах, билетов на концерты и спектакли (досуговые мероприятия стали в пять раз популярнее, чем в первый год пандемии), а также об оплате номеров в отелях.

Примерно такой же рост оборота произошел в категории покупок на сумму от 50 до 80 тысяч. Лидируют снова ломбарды, также заметно выросла популярность аренды люксовых автомобилей. Часто переводы на указанную сумму уходили на счета гостиниц.

Компетентно

Иван Глазачев, генеральный директор финтех-компании Юmoney:

- Зачастую покупка в премиальном сегменте - это выбор в пользу новых технологий, нестандартных решений и дизайна, а также возможность инвестировать деньги. Многие предпочитают приобретать люксовые товары, посещая магазины лично, но пандемия сформировала привычку оплачивать такую продукцию онлайн. За последние пять лет число покупок премиум-товаров и услуг в Сети выросло в девять раз, а обороты интернет-магазинов - почти на порядок.