Русский язык станет обязательным предметом для студентов ЦАР

Вскоре на международной встрече власти Москвы и Банги обсудят возможности преподавания "великого и могучего" в вузах африканской страны. Русский будут изучать с первого курса бакалавриата до магистратуры.

К слову, сейчас руководство вузов разрабатывает специальные учебные программы для преподавания русского как иностранного и повышения квалификации педагогов-русистов.

Такая инициатива является частью плана по сотрудничеству Москвы и Банги. Ведь в январе 2022 года в Москве должна пройти встреча министров образования двух стран. Одной из вероятных тем международной дискуссии станет обсуждение отправки в Центральноафриканскую республику учителей русского языка.

Напомним, что летом 2021 года президент Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ подготовить предложения о дополнительной поддержке изучения русского языка за рубежом.

Помимо русского, учащиеся Центральноафриканской республики также изучают в вузах французский, испанский и китайский языки.

Справка "РГ"

Русский язык уже изучали в ЦАР во времена правления бывшего президента Жана Беделя Бокассы. В 2019 году предмет вновь включили в учебную программу средней школы, а с 2022-2023 года язык Пушкина станет обязательным в вузах.