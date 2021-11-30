Сергунина: Участниками онлайн-форума "Наследие" стали более 30 тысяч человек

В столице завершился IV молодежный форум "Наследие", организованный правительством Москвы. В этом году он проходил в онлайн-формате и включал в себя деловую конференцию, познавательную программу и студенческий конкурс. В центре внимания участников были вопросы сохранения культурного наследия и включения исторических памятников в жизнь современных мегаполисов.

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, за четыре года аудитория форума выросла в несколько раз. Если в 2018 году участников было менее тысячи, то в 2021-м - больше 30 тысяч. А благодаря онлайн-формату к мероприятию смогли подключиться не только москвичи, но и жители других регионов.

"Заметно расширился и экспертный совет, в который вошли свыше 50 специалистов в области архитектуры, реставрации, социологии, урбанистики. Они представляли Россию и другие страны, например Германию, Нидерланды, Корею", - рассказала Сергунина порталу mos.ru.

Записи всех мероприятий форума доступны на его сайте и YouTube-канале столичного департамента культурного наследия.