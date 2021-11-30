Сертификаты ускорят переселение жителей Подмосковья из аварийных домов

В Московской области насчитывается 630 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают порядка 25 тысяч человек. Это больше, чем, например, население таких городов, как Звенигород или Старая Купавна. В аварийке люди живут, ежедневно рискуя провалиться в подвал сквозь прогнившие полы или быть придавленными рухнувшим от ветхости потолком. Быстро расселить в новые дома такое количество жителей сложно. Но в Подмосковье решили попробовать.

Обветшал мой любимый дом

Проблема аварийного жилья в любом регионе одна - оно образуется быстрее, чем находятся новые дома для переселенцев. Вот и Подмосковье уже вторую госпрограмму по расселению выполняет досрочно, ликвидируя в среднем по 50 тысяч непригодных к жилью квадратных метров ежегодно. Но на каждые 50 тысяч "квадратов" снесенной аварийки в тот же год появляются 100 тысяч новых.

Прежде у жителей аварийных домов был только один вариант решения жилищных проблем: дождаться, пока будет построен новый дом, квартиры в котором застройщик отдаст в пользу переселенцев. В дальнем Подмосковье, где нет больших проблем с землей и жилье не столь дорогое, еще можно попасть на равноценную сделку - отдав под снос барачную двухэтажку, власти переселяют жителей в трехэтажную новостройку поблизости, построенную с помощью областного бюджета и федеральных программ. В ближнем поясе области сложнее. Там тоже есть бараки, но вариант съехать из них появляется лишь тогда, когда в новом жилом комплексе находятся квартиры на всех переселенцев. И процесс всегда идет со скрипом, застройщик, обремененный возведением другой социальной инфраструктуры, не всегда готов предоставить квартиры всему бараку сразу.

Но теперь у людей из аварийных домов появился еще один способ решить свой квартирный вопрос.

Получите, распишитесь

"Мы вводим сертификаты на расселение аварийного фонда. Это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья", - рассказывает министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев. Другими словами, область выкупает у жителей их аварийные квартиры по цене 83,9 тысячи рублей за квадратный метр. Минимальный метраж, который подлежит обналичиванию по этой цене, составляет 33,5 квадратного метра. То есть собственники, живущие, скажем, на 15 аварийных "квадратах" - а такое вполне возможно, учитывая коммунальные квартиры, которых в области еще много, все равно продают государству 33 с половиной метра. И гарантированно получают за свои коммуналки 2,8 миллиона рублей.

Ну а тем, у кого площадь квартиры больше, будет причитаться по фактическому метражу. К примеру, за квартиру площадью 50 квадратных метров собственнику выдадут сертификат почти на 4,2 миллиона рублей. Денег при этом люди на руки не получат. Только сертификат на определенную сумму. Это как материнский капитал, только выдается он не за рождение ребенка, а за продажу дырявого жилья.

А дальше с этим документом человек отправляется в любой муниципалитет области и приобретает там новое жилье. Бывшим собственникам аварийки необязательно покупать квартиру в своем городе. "Реализовать сертификат можно на территории всей Московской области", - объясняет Владимир Локтев. Конечно, жителю Гжели не хватит одного сертификата на покупку жилья в Красногорске, где "квадрат" стоит гораздо дороже 83,9 тысячи рублей. Но с таким первоначальным капиталом, как сертификат минимальной стоимостью 2,8 миллиона, ипотеку брать гораздо веселее, согласны? А еще можно купить вторичку, вложиться в новострой на начальном этапе минимальных цен или приобрести дом в частном секторе. Словом, владельцу сертификата доступны все возможные способы для решения квартирного вопроса.

Рецепты новоселья

Владимир Локтев рассказывает, как стать обладателем сертификата на расселение аварийки. Прежде всего на него имеют право те граждане, чье жилье было признано аварийным до 1 января 2017 года. И при условии, что право собственности на это жилье было приобретено до признания дома аварийным. Исключение в данном случае сделают лишь для тех собственников, которые получили квартиры по наследству, им временные рамки соблюдать не придется.

О своем желании получить сертификат собственники должны письменно уведомить администрацию своего муниципалитета. Далее чиновники подписывают с собственником соглашение о предоставлении субсидии - и можно начинать поиск нового жилья. На этот процесс человеку дается шесть месяцев, в течение которых нужно определиться с вариантом дальнейшего проживания. "Важно отметить, что до момента переезда в новую квартиру семья остается жить по старому адресу, выгонять людей никто не будет", - пообещал Локтев.

Сертификаты участникам действующей программы расселения аварийного жилья в Подмосковье будут выдавать до 1 мая 2022 года. А что ожидает тех собственников, которые не успеют или не захотят их оформлять? В пресс-службе областного стройкомплекса "РГ" заверили: они будут расселены привычным способом, дождавшись, когда им предоставят новые квартиры в своем же муниципалитете. Правда, времени это займет гораздо больше. В ведомстве Локтева посчитали: с момента, когда переселенцу объявляют о том, в какой дом он переберется по программе расселения аварийного жилья, и до фактического новоселья в среднем проходит 15-18 месяцев. Получив на руки сертификат, новоселье можно справить уже через месяц, если человек решает приобрести уже построенное жилье.

Власти пока не дают прогнозов относительно того, сколько обладателей аварийных квартир захотят оформить сертификат, а сколько предпочтут дождаться привычного расселения. Но министр стройкомплекса уверенно говорит: с сертификатами действующую программу удастся завершить гораздо быстрее. В квартирах, признанных аварийными до 1 января 2017 года, проживают порядка 15 тысяч жителей области. Улучшить их жилищные условия планировалось в течение четырех лет - с 2022 по 2025 год. "С помощью сертификатов мы сможем сделать это за два года и уже в 2024-м приступить к следующей программе ликвидации аварийки", - считает Локтев.

Тем временем

В 2023 году Московская область намерена начать программу реновации жилья, которая поможет расселить порядка 600 ветхих и аварийных домов. Первыми городами, где стартует великое переселение, станут Балашиха, Королев, Пушкино и Раменское, следом на очереди Мытищи, Ивантеевка, Одинцово и Фрязино.