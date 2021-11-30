Смогут ли альтернативные источники энергии стать в России основными

Новости

Каждый третий школьник в России хочет разрабатывать игры 11:42
Военный вертолет потерпел крушение на полигоне в Азербайджане 11:40
Лавров: США со всех сторон обложили РФ военными базами 11:39
МИД РФ: В России нет преследований по религиозному признаку 11:17
Правительство вводит дополнительные ограничения на экспорт леса 11:16
Север Испании засыпало снегом и затопило ливнями 11:12
Мишустин утвердил новые ставки пошлин для лома и отходов черных металлов 11:11
В Вене договорились возобновить обсуждение по ядерной сделке с Ираном 10:55
Назван срок для изучения эффективности "Спутника V" против "омикрона" 10:51
В Москве мошенники изготовили более 40 поддельных справок о вакцинации 10:36
Нефть Brent впервые с сентября упала ниже 71 доллара за баррель 10:36
Распространение штамма "омикрон" спровоцировало рост одноименной криптовалюты 10:29
Москвичей из-за усиления ветра до 25 м/с попросили не выходить из дома 10:29
В США сенаторы заблокировали проект бюджета с санкциями против России 10:25
Дети пострадали при взрыве газа в частном доме в Подмосковье 09:58
В Москве побиты климатические рекорды по теплу и давлению 09:55
В России хотят ужесточить правила для снегоходов и квадроциклов 09:40
Вирусолог предложил ограничить поездки за рубеж непривитым от COVID-19 09:25
В Пермском крае систему QR-кодов продлили до 10 января 09:17
Китайские врачи назвали три опасности штамма "омикрон" 09:16
Экономист назвала категории россиян с правом досрочного выхода на пенсию 09:14
Во вторник в Москве может выпасть до 25 мм осадков 09:10
На "Листвяжной" обнаружили тела 18 горняков 09:00
Барбадос вышел из-под власти британской короны и стал республикой 08:31
Инфекционист предположил, как появился штамм "омикрон" 08:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
30.11.2021 10:58

Смогут ли альтернативные источники энергии стать в России основными

Текст: Елена Шаройкина (Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 271(8622)
Недавно Владимир Путин заявил, что РФ достигнет углеродной нейтральности к 2060 году. Важным фактором при этом является, конечно, переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Это ветер, солнце и вода. По многим стандартам возобновляемой является и атомная энергия. Но смогут ли альтернативные источники когда-нибудь стать в России основными?

Согласно Энергетической стратегии на период до 2035 года, РФ планирует увеличить инвестиции в развитие нетрадиционных возобновляемых источников энергии.

Фото: Наталья Виноградова
Ярославский бизнес начал осваивать альтернативную энергетику

ГЭС у нас распространены широко, их доля в структуре установленной мощности электроэнергетики страны - около 20 процентов. По сумме гидромощности Россия уступает лишь Китаю, Бразилии, США и Канаде. По прогнозам Энергетической стратегии, выработка электроэнергии на ГЭС к 2035 году вырастет еще в 1,2-1,3 раза.

Солнечная и ветровая энергетика у нас развиты меньше. Согласно все той же стратегии в России предстоит развивать передовые технологии в этой сфере, вводить новые генерирующие мощности и наращивать производство оборудования для возобновляемых источников энергии.

Основная проблема ВИЭ - крайне низкая способность конкурировать с централизованной системой электроснабжения. Тем не менее для применения новых энергоисточников перспективны изолированные и удаленные районы страны. Например, в труднодоступном населенном пункте выгоднее построить локальную солнечную электростанцию, чем подводить сети от централизованной энергосистемы.

По оптимистичным прогнозам, рост производства электроэнергии от нетрадиционных источников энергии к 2035 году вырастет в 10-14 раз. При этом их доля в российской энергосистеме составит всего три - пять процентов.

Благодаря закону о микрогенерации у компаний и частных лиц появилась возможность продавать электроэнергию во внешнюю сеть

Генерация солнечной и ветряной энергии развивается пока скромно. Причины понятны: ветер и солнце - нестабильные ресурсы, и далеко не во всех регионах они доступны в необходимом количестве. Поэтому основным альтернативным источником энергии в России в ближайшее время останутся гидроэлектростанции.

Фото: iStock
В Новосибирске изобрели солнечные коллекторы для отопления квартир

Однако перспективы развития солнечной и ветровой энергетики в нашей стране все же есть. Конечно же, здесь большую роль играет климат конкретной территории. В субъектах Южного федерального округа, к примеру, на долю солнечных и ветровых станций приходится 2,2 процента общей выработки электроэнергии.

В ряде стран солнечная и ветровая энергетика дешевле традиционной генерации. Во многих южных регионах РФ стоимость энергии от солнечных батарей тоже уже ниже стоимости энергии из сети. Например, в Краснодарском крае обычный тариф для небольшого предприятия может достигать 11 рублей за один киловатт-час. Стоимость электричества от энергии солнца - примерно 4,5 рубля за киловатт.

Сроки окупаемости солнечных электростанций для предприятий на юге страны снизились до пяти лет. Стимулом к развитию этого сегмента энергетики обещает стать закон о микрогенерации, который заработал в России в марте 2021 года. Благодаря ему у компаний и частных лиц появилась возможность продавать избыточную электроэнергию во внешнюю сеть. Например, днем, когда потребление электроэнергии крайне низкое, а выработка от домашней солнечной электростанции - высокая.

Самые крупные СЭС России находятся в Крыму, Ставропольском крае, Самарской и Астраханской областях. Есть они и в Сибири - например, в Республике Алтай. В некоторых регионах Дальнего Востока солнечных дней в году бывает больше, чем на побережье Черного моря. Поэтому хорошие перспективы для развития солнечной энергетики имеют Амурская и Еврейская области, Забайкальский и Приморский края.

Фото: Photoxpress
Стать мировой агродержавой России помогут органика и биотопливо

Доля ветроэнергетики в объеме электрогенерации в России - лишь около 0,02 процента. Мы - единственная крупная экономика мира, где развитие этой сферы только-только начинается. В этом году была открыта Кочубеевская ветроэлектростанция в Ставрополье (теперь - крупнейшая в РФ). Ведется строительство ветропарков и производство оборудования для крупных ветровых станций в Адыгее, Краснодарском крае и Ростовской области. Новые ВЭС должны появиться в Астраханской и Оренбургской областях.

Главное препятствие на пути развития ветроэнергетики - высокая стоимость оборудования. Эта проблема должна решаться за счет повышения объема квот и привлечения инвестиций.

Что до атомной энергетики, то мир постепенно возвращается к ней. О строительстве новых реакторов объявили Франция, Великобритания, Китай. Одни эксперты считают это поражением движения в защиту экологии. Другие уверены, что с точки зрения углеродного следа вред, который АЭС наносят окружающей среде, ничтожен. В любом случае очевидно, что в ближайшие годы атомная энергетика останется энергетической отраслью, которая лучше других сочетает в себе баланс эффективности и экологической безопасности.

Нельзя отрицать тот факт, что нефть и газ остаются экономическим преимуществом России. Отказаться от них полностью пока невозможно. Однако мы видим, что современные технологии позволяют значительно снизить вред от таких источников энергии. В частности, заявлено, что поставки через "Северный поток - 2" будут в 5,6 раза экологически безопаснее, чем при транзите через ГТС Украины.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

На "Листвяжной" нашли тела 18 горняков и двух спасателей
Назван срок для изучения эффективности "Спутника V" против "омикрона"
Посол РФ в США: Госдеп искажает факты о высылке российских дипломатов
Аналитики ЦБ спрогнозировали резкое падение спроса на ипотеку
Появилось видео падения британского F-35 с авианосца Queen Elizabeth