Смогут ли альтернативные источники энергии стать в России основными

Недавно Владимир Путин заявил, что РФ достигнет углеродной нейтральности к 2060 году. Важным фактором при этом является, конечно, переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Это ветер, солнце и вода. По многим стандартам возобновляемой является и атомная энергия. Но смогут ли альтернативные источники когда-нибудь стать в России основными?

Согласно Энергетической стратегии на период до 2035 года, РФ планирует увеличить инвестиции в развитие нетрадиционных возобновляемых источников энергии.

ГЭС у нас распространены широко, их доля в структуре установленной мощности электроэнергетики страны - около 20 процентов. По сумме гидромощности Россия уступает лишь Китаю, Бразилии, США и Канаде. По прогнозам Энергетической стратегии, выработка электроэнергии на ГЭС к 2035 году вырастет еще в 1,2-1,3 раза.

Солнечная и ветровая энергетика у нас развиты меньше. Согласно все той же стратегии в России предстоит развивать передовые технологии в этой сфере, вводить новые генерирующие мощности и наращивать производство оборудования для возобновляемых источников энергии.

Основная проблема ВИЭ - крайне низкая способность конкурировать с централизованной системой электроснабжения. Тем не менее для применения новых энергоисточников перспективны изолированные и удаленные районы страны. Например, в труднодоступном населенном пункте выгоднее построить локальную солнечную электростанцию, чем подводить сети от централизованной энергосистемы.

По оптимистичным прогнозам, рост производства электроэнергии от нетрадиционных источников энергии к 2035 году вырастет в 10-14 раз. При этом их доля в российской энергосистеме составит всего три - пять процентов.

Благодаря закону о микрогенерации у компаний и частных лиц появилась возможность продавать электроэнергию во внешнюю сеть

Генерация солнечной и ветряной энергии развивается пока скромно. Причины понятны: ветер и солнце - нестабильные ресурсы, и далеко не во всех регионах они доступны в необходимом количестве. Поэтому основным альтернативным источником энергии в России в ближайшее время останутся гидроэлектростанции.

Однако перспективы развития солнечной и ветровой энергетики в нашей стране все же есть. Конечно же, здесь большую роль играет климат конкретной территории. В субъектах Южного федерального округа, к примеру, на долю солнечных и ветровых станций приходится 2,2 процента общей выработки электроэнергии.

В ряде стран солнечная и ветровая энергетика дешевле традиционной генерации. Во многих южных регионах РФ стоимость энергии от солнечных батарей тоже уже ниже стоимости энергии из сети. Например, в Краснодарском крае обычный тариф для небольшого предприятия может достигать 11 рублей за один киловатт-час. Стоимость электричества от энергии солнца - примерно 4,5 рубля за киловатт.

Сроки окупаемости солнечных электростанций для предприятий на юге страны снизились до пяти лет. Стимулом к развитию этого сегмента энергетики обещает стать закон о микрогенерации, который заработал в России в марте 2021 года. Благодаря ему у компаний и частных лиц появилась возможность продавать избыточную электроэнергию во внешнюю сеть. Например, днем, когда потребление электроэнергии крайне низкое, а выработка от домашней солнечной электростанции - высокая.

Самые крупные СЭС России находятся в Крыму, Ставропольском крае, Самарской и Астраханской областях. Есть они и в Сибири - например, в Республике Алтай. В некоторых регионах Дальнего Востока солнечных дней в году бывает больше, чем на побережье Черного моря. Поэтому хорошие перспективы для развития солнечной энергетики имеют Амурская и Еврейская области, Забайкальский и Приморский края.

Доля ветроэнергетики в объеме электрогенерации в России - лишь около 0,02 процента. Мы - единственная крупная экономика мира, где развитие этой сферы только-только начинается. В этом году была открыта Кочубеевская ветроэлектростанция в Ставрополье (теперь - крупнейшая в РФ). Ведется строительство ветропарков и производство оборудования для крупных ветровых станций в Адыгее, Краснодарском крае и Ростовской области. Новые ВЭС должны появиться в Астраханской и Оренбургской областях.

Главное препятствие на пути развития ветроэнергетики - высокая стоимость оборудования. Эта проблема должна решаться за счет повышения объема квот и привлечения инвестиций.

Что до атомной энергетики, то мир постепенно возвращается к ней. О строительстве новых реакторов объявили Франция, Великобритания, Китай. Одни эксперты считают это поражением движения в защиту экологии. Другие уверены, что с точки зрения углеродного следа вред, который АЭС наносят окружающей среде, ничтожен. В любом случае очевидно, что в ближайшие годы атомная энергетика останется энергетической отраслью, которая лучше других сочетает в себе баланс эффективности и экологической безопасности.

Нельзя отрицать тот факт, что нефть и газ остаются экономическим преимуществом России. Отказаться от них полностью пока невозможно. Однако мы видим, что современные технологии позволяют значительно снизить вред от таких источников энергии. В частности, заявлено, что поставки через "Северный поток - 2" будут в 5,6 раза экологически безопаснее, чем при транзите через ГТС Украины.