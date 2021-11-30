Студенты "Вышки" решили написать виртуальную хрестоматию СМИ

Новости

СМИ: Власти продлят срок обязательной регистрации корпоративных сим-карт 22:14
Долг злостных неплательщиков за тепло в Москве составил 4,2 млрд рублей 21:57
Инфляция в Евросоюзе побила рекорд 21:53
В Австрии заработает новая служба госбезопасности 21:31
Под Орлом ветер сломал главное дерево страны 21:19
Карпин провел встречу с футболистами сборной России 21:11
Россияне потратили в "черную пятницу" вдвое больше, чем год назад 21:07
В ВОЗ призвали не "наказывать" страны, где выявлен "омикрон"-штамм 20:55
За сутки 22 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:51
Цена нефти Brent опустилась ниже 69 долларов впервые с 29 августа 20:28
Титов прокомментировал слова Путина о ESG-подходе в бизнесе 20:10
Список российских программ для предустановки на гаджеты дополнят 19:48
В оборонной промышленности прошли серьезные кадровые перестановки 19:39
Подростка, напавшего на учителя в Пермском крае, будут лечить 19:04
В Роспотребнадзоре призвали граждан провести новогодние праздники дома 19:03
Попова: Заболеваемость коронавирусом в России снизилась 19:02
В Башкирии суд оставил в силе приговор экс-министру Евгению Гурьеву 18:42
В Москве выпало почти 40 процентов месячной нормы осадков 18:37
Завершено расследование уголовного дела высокопоставленных военных 18:31
ФАС возбудила дело против владельца Il Патио и Costa Coffee 18:30
Мишустин: В ряде регионов ситуация с COVID стабилизируется, но расслабляться нельзя 18:28
Пробки в Москве выросли до девяти баллов 18:27
Роспотребнадзор: Вернувшихся из стран с "омикроном" ждет 14-дневный карантин 18:24
Лукашенко: Крым де-факто и де-юре стал российским 18:16
Попова: В России пока не выявлен новый штамм коронавируса "омикрон" 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
30.11.2021 22:10
Рубрика: Общество

Студенты "Вышки" решили написать виртуальную хрестоматию СМИ

Текст: Елена Яковлева
Главным героем времени и СМИ известный журналист Александр Любимов назвал сельскую учительницу, которая идет зимней дорогой 6 км до школы, рубит сама дрова. Это признание он сделал студентам факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, которые пытаются создать виртуальную хрестоматию по истории советских и российских СМИ, назвав ее "Медианой". Проект поддержало Федеральное агентство по делам молодёжи, рассчитывающее таким образом активизировать работу с "молодыми мультимедийщиками".

"Это чистая инициатива студентов", - уточнила куратор проекта Наталья Дудкина.

Фото: iStock
К 2023 году может появиться сервис "Верифицированное портфолио абитуриента"

Непонятно, насколько то, что говорят великие журналисты прошлого (пока, в "Медиане", правда, представлены, в основном, тележурналисты) созвучно журналистам будущим, но, в "Вышке" все-таки обычно учатся умные студенты, и кажется это созвучие рождается.

Мастодонтам хватает и мудрости, и честности и актуальности. Владимир Молчанов, предупреждает будущих журналистов о том, что телевизионная слава "быстро проходит". Марина Королева настаивает на том, что "говорить надо грамотно". А студенты радуются, что историю медиа им рассказывают те, кто ее создавал. И уже привыкли заменять слово "известные" на слово "легендарные". И вместе с деканом факультета Андреем Быстрицким сожалеют, что не успели записать для своей мультимедийной хрестоматии "легендарного" Анатолия Лысенко.

К более чем ста студентам "Вышки" сейчас присоединяются студенты из академии Плеханова и Донского технического университета, где есть факультет медиакоммуникации и мультимедийных технологий (историю медиа надо рассказывать не только из Москвы). Авторы проекта предупреждают, что главный критерий при попадании в команду "Медианы" - желание в ней работать.

Планы их амбициозны: создав хрестоматию СМИ, можно приняться за мультимедийное описание сферы кино, музыки и видеоигр.

Андрей Быстрицкий признается, что в основе всей это затеи - идея сохранения "живых голосов" и необычного извлечения знаний через "живое взаимодействие, живой процесс". И при этом это учебный процесс. На создание "медиавикипедии" авторы "Медианы" пока не замахиваются, но признаются, что их попытка подобного рода.

В регионах Общество Образование Наука и образование Высшая школа экономики Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов
Путин ответил на вопрос о возможном вводе российских войск на Украину
Роспотребнадзор: Вернувшихся из стран с "омикроном" ждет 14-дневный карантин
Цена нефти Brent опустилась ниже 69 долларов впервые с 29 августа
Лукашенко: Крым де-факто и де-юре стал российским
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"