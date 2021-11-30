Студенты "Вышки" решили написать виртуальную хрестоматию СМИ

Главным героем времени и СМИ известный журналист Александр Любимов назвал сельскую учительницу, которая идет зимней дорогой 6 км до школы, рубит сама дрова. Это признание он сделал студентам факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, которые пытаются создать виртуальную хрестоматию по истории советских и российских СМИ, назвав ее "Медианой". Проект поддержало Федеральное агентство по делам молодёжи, рассчитывающее таким образом активизировать работу с "молодыми мультимедийщиками".

"Это чистая инициатива студентов", - уточнила куратор проекта Наталья Дудкина.

Непонятно, насколько то, что говорят великие журналисты прошлого (пока, в "Медиане", правда, представлены, в основном, тележурналисты) созвучно журналистам будущим, но, в "Вышке" все-таки обычно учатся умные студенты, и кажется это созвучие рождается.

Мастодонтам хватает и мудрости, и честности и актуальности. Владимир Молчанов, предупреждает будущих журналистов о том, что телевизионная слава "быстро проходит". Марина Королева настаивает на том, что "говорить надо грамотно". А студенты радуются, что историю медиа им рассказывают те, кто ее создавал. И уже привыкли заменять слово "известные" на слово "легендарные". И вместе с деканом факультета Андреем Быстрицким сожалеют, что не успели записать для своей мультимедийной хрестоматии "легендарного" Анатолия Лысенко.

К более чем ста студентам "Вышки" сейчас присоединяются студенты из академии Плеханова и Донского технического университета, где есть факультет медиакоммуникации и мультимедийных технологий (историю медиа надо рассказывать не только из Москвы). Авторы проекта предупреждают, что главный критерий при попадании в команду "Медианы" - желание в ней работать.

Планы их амбициозны: создав хрестоматию СМИ, можно приняться за мультимедийное описание сферы кино, музыки и видеоигр.

Андрей Быстрицкий признается, что в основе всей это затеи - идея сохранения "живых голосов" и необычного извлечения знаний через "живое взаимодействие, живой процесс". И при этом это учебный процесс. На создание "медиавикипедии" авторы "Медианы" пока не замахиваются, но признаются, что их попытка подобного рода.