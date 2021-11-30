В Москве мошенники изготовили более 40 поддельных справок о вакцинации

Вскрылись дополнительные подробности преступной деятельности мошенников, которые уже были ранее задержаны за подделку документов сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве. Подробности сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Двое мужчин, подозреваемые в изготовлении и сбыте поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, были задержаны еще в июне. Они собственноручно изготавливали и заполняли справки, после чего реализовывали их через объявления в интернете и в одном из мессенджеров.

Теперь выяснилось, что они изготовили гораздо больше таких подделок, чем им вменяли раньше. В ходе проведенного анализа и экспертизы ранее изъятых оперуполномоченными ОЭБиПК вещественных доказательств установлено, что злоумышленники изготовили и заполнили от имени различных поликлиник более 40 бланков ПЦР-тестов на наличие COVID-19 с отрицательными результатами, несколько бланков справок о медицинском отводе от вакцинации, проставляя на них оттиски печатей, которые, согласно результатам проведенной экспертизы, являются поддельными. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. С задержанных взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.