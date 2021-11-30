В Москве пройдет фестиваль в поддержку людей с ментальными особенностями

В общественном пространстве Powerhouse в рамках проекта "Вера в музыку" 7 декабря пройдет Insider Fest - фестиваль в поддержку людей с ментальными особенностями.

Как сообщили в Московском продюсерском центре, фестиваль - результат сотрудничества с фондом Аутсайдервиль, на базе которого уже больше года работает одноименный лейбл. С его помощью выпускается музыка людей с ментальными расстройствами и артистов-самоучек. "Совместно с международной компанией ONErpm мы выпустили сборник треков резидентов лейбла на всех стриминговых площадках, - рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров. - Это был первый и самый важный шаг на пути к расширению аудитории и избавлению от стереотипов вокруг творчества этих артистов. Эту же цель преследует и наш фестиваль".

На фестивале выступят солист группы "Диктофон" Антон Макаров, певица Анна Филимонова, инди-музыкант R.A.SVET. Хедлайнер вечера - автор саундтреков к популярным российским сериалам Сабрина Багирова. Начало в 18.00. Вход бесплатный, но нужно заранее зарегистрироваться на сайте фестиваля.