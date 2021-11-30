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Текст:   Марина Трубилина 
17:40 30.11.2021

В Москве вводят льготы для инвесторов студенческих арендных домов

Мосгордума приняла закон о введении льготы по налогу на имущество для арендных домов, в которых арендаторами являются высшие учебные заведения.

Фото: iStock
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Освобождение от налога будет применяться, если квартиры включены в специальный реестр, порядок формирования которого разрабатывают городские власти, сообщает ДОМ.РФ. Для стимулирования строительства новых арендных домов в него будут вноситься квартиры в зданиях, введенных в эксплуатацию не ранее 2020 года. Для применения льготы не менее 70% квартир должны быть заполнены. Льготой могут воспользоваться как государственные, так и частные вузы с госаккредитацией.

"В Москве уже действует освобождение от налога на имущество для организаций, передающих квартиры физическим лицам напрямую по договору найма. Теперь льгота будет действовать в случаях, когда квартиры арендуются вузами. Это позволит учебным заведениям предложить студентам приемлемые ставки аренды и расширить выбор вариантов для проживания", - поясняет директор подразделения "Арендное жилье" ДОМ.РФ Вероника Янушкевич.

Во многих государственных вузах не хватает мест в общежитиях для студентов и аспирантов, говорит руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. "Лучшие ученики из регионов приезжают в Москву для получения высшего образования, около 70% студентов нуждаются в местах для проживания. Собственных ресурсов у вузов для строительства общежитий недостаточно. В связи с этим предлагается привлечь к реализации таких проектов средства частных инвесторов и освободить от уплаты налога на имущество организации в отношении жилья, переданного в аренду вузам, сроком на 5 лет - до 31 декабря 2025 года", - говорит Пуртов.

Инициаторами введения новой льготы были ДОМ.РФ и НИУ ВШЭ. Не так давно ДОМ.РФ передал университету в аренду на 10 лет 186 квартир в новостройке с отделкой, мебелью и бытовой техникой для размещения более 600 студентов.

Таким образом ВШЭ перешла на сервисную модель размещения, классическую для мировых университетов, добавляют в ДОМ.РФ. За аренду студенты платят от 13 тысяч рублей в месяц. Квартиры в арендном студенческом доме были полностью заселены в течение первого же месяца учебного года.

ДОМ.РФ, развивая рынок арендного жилья, сейчас рассматривает новые проекты арендных домов во Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Южно-Сахалинске, Тюмени и других городах. Помимо коммерческой аренды компания занимается льготной арендой. Первый такой проект реализован в Воронеже, где 25% квартир переданы в аренду работникам сфер культуры, образования, науки, здравоохранения, соцзащиты, которые платят лишь 20% от рыночной арендной ставки.

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