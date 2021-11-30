В Москве выпало почти 40 процентов месячной нормы осадков

С 21:00 29 ноября в некоторых районах Москвы выпало до 40% месячной нормы осадков в виде дождя. Прирост свежевыпавшего снега составляет до 1 см. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Как отметили в ведомстве, в вечерние часы ожидается понижение температуры. Поэтому проводится сплошная противогололедная обработка проезжей части и тротуаров. Под особым контролем остаются подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов и дворы.

На особо опасных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.