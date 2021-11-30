В Рязани возбудили дело после наезда грузовика на людей на остановке

В Рязани полиция возбудила дело в связи с гибелью людей на остановке общественного транспорта из-за наезда грузовика. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя грузовика по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло около 16 часов на остановке общественного транспорта "Химволокно" на Ряжском шоссе. Самосвал Shaanxi въехал в людей, ожидавших автобус. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, перед грузовиком резко остановился автомобиль, пропуская людей на пешеходном переходе. Уходя от столкновения с этим автомобилем, 39-летний водитель грузовика въехал в остановку.

В результате две женщины скончались на месте. Одна госпитализирована в больницу. В полиции также уточнили, что несовершеннолетних среди пострадавших нет . Личности погибших и пострадавшей выясняются.