Во вторник в Москве может выпасть до 25 мм осадков

По прогнозам синоптиков, во вторник в Москве ожидаются ветер с порывами до 20 м/с, днем - дождь, а вечером - снег. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Выпасть сможет до 25 мм осадков, а прирост снега местами составит до 2 см. Переход температуры воздуха через 0°С может привести к образованию гололедицы.

Как отмечает ведомство, уже сначала суток выпало 16 мм осадков - это более четверти месячной нормы.

Напомним, что на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.

Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. А горожан попросили быть предельно внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.