Зосимова пустынь после реставрации примет первых паломников к Рождеству

В Московской области завершили реставрацию гостиницы Троице-Одигитриевского ставропигиального женского монастыря, известного также как Зосимова пустынь.

Объекту культурного наследия предстоит еще много восстановительных работ, но теперь паломники могут не только приезжать, но и останавливаться здесь.

- Монастырская гостиница находилась в руинированном состоянии. В кратчайшие сроки мы выполнили реставрацию объекта. Была проведена сложная, кропотливая, почти ювелирная работа, которую нам удалось завершить на пять месяцев раньше срока, - отметила Министр культуры Ольга Любимова.

К работам приступили в мае 2020 года, планировалось, что они займут почти два года, но здание сдали уже в сентябре. В ходе реконструкции гостиницы были использованы сохранившиеся элементы здания странноприимного дома начала XX века.

- Нам часто звонят, спрашивают, где можно остановиться при монастыре, и теперь есть такая возможность. Гостиница рассчитана на 40 человек. Мы надеемся, что к Рождеству начнем принимать первых гостей, - сказала игумения монастыря Фаина (Кулешова).

Ольга Любимова также напомнила, что Зосимова пустынь в 2026 году отмечает свое 200-летие. "Разрабатывается проектно-сметная документация на комплексную реставрацию ансамбля монастыря, включая благоустройство территории и приспособление к современным условиям. Уже проведены научные и археологические исследования", - добавила она.

Предполагается, что будут восстановлены корпуса монастыря, воссозданы снесенная в XX веке надвратная церковь на западной стене монастыря и две башни на северной стене.

Справка "РГ"

Монастырь "Зосимова пустынь" возник на основе женской общины, начало которой положил старец Зосима в 1825 году. Монастырь, продолжавший существовать после 1917 года как трудовая земледельческая артель, был закрыт окончательно в мае 1929 года. С 1968 года на территории монастыря действовал пионерлагерь для детей сотрудников Московского метрополитена. Возрожден как женский монастырь в августе 1999 года сначала как подворье московского Новодевичьего монастыря. По постановлению Священного Синода от 7 марта 2000 года подворье Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь преобразовано в самостоятельный монастырь.