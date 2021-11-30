Корвет "Гремящий" и две новые подлодки прибыли во Владивосток

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) - корвет "Гремящий" и две подводные лодки проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" - впервые прибыл в Владивосток, где находится главная база ТОФ, рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников

С прибытием моряков отряда поздравил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Экипажи кораблей встречали родные и близкие, а также представители заводов-изготовителей, администрации Приморского края и Владивостока.

Корвет и две подлодки отправились с Балтийского флота на Тихоокеанский в августе. Все три корабля были построены в Санкт-Петербурге. Лодки строили на "Адмиралтейских верфях". "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" открыли серию, планируется, что к 2024 году Тихоокеанский флот получит шесть таких субмарин. "Гремящий" возвели на Северной верфи по проекту 20385 питерского ЦМКБ "Алмаз".

В время межфлотского перехода моряки преодолели Атлантический и Индийский океан, а также Балтийское, Северное, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское и Японское моря.

Для ТОФ "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" стали первыми дизель-электрическими подводными лодками, способными нести на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр". Также они оборудованы новейшим инерциальным навигационным комплексом и современной автоматизированной информационно-управляющей системой "Лама".

В состав ТОФ "Петропавловск-Камчатский" был принят в ноябре 2019 года, "Волхов" - в октябре 2020-го, а на корвете "Гремящий" Андреевский флаг подняли в декабре 2020 года.

В родном пункте базирования корвет "Гремящий" и подводные лодки "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" проведут пополнение материальных запасов и плановое техническое обслуживание после завершения межфлотского перехода, добавил Колесников.